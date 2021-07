DEVOJKE, ČUVAJTE SE! DROGA ZA SILOVANJE STIGLA U SRBIJU Briše pamćenje, traume ostaju, a dovoljno je da vam sipaju samo kap u piće

Nova droga GHB, koja "briše" pamćenje i može da se koristiti za silovanje, pojavila se u susednoj Hrvatskoj, a domaći stručnjaci kažu da je ima i kod nas!

Hrvatski mediji preneli su da je GHB, koji je u tečnom obliku i obično se stavlja u piće, veoma jeftin. On izaziva dobro raspoloženje, ali i seksualno uzbuđenje.

Kako mediji prenose, žrtva se drugog dana ničega ne seća, dok joj tragovi tog narkotika brzo nestaju iz organizma. Najgore od svega je što se recept za pravljenje te droge u kućnoj radinosti može naći na internetu, a dobija se od hemikalije za čišćenje - felni!

Jedna kap u piće te hemikalije, kako je objavljeno, može dovesti do velikih problema.

Ima je i ovde

Direktor vladine Kancelarije za borbu protiv droga Milan Pekić potvrdio je za 24sedam da se ova droga može naći i u našoj zemlji.

- Prvi put se u našoj zemlji pojavila pre desetak godina, na crnom tržištu. Međutim, uspeli smo da suzbijemo njenu prodaju i zloupotrebu. U međuvremenu su se pojavljivali sporadični slučajevi unosa u zemlju, a najčešće su je donosili stranci, mahom turisti, ali i posetioci festivala - ističe Pekić i dodaje:

- Sa druge strane, droga GHB, kao i brojne druge, prodaju se na takozvanom "dark vebu", odnosno internetu, što je izuzetno teško kontrolisati. Pored tih supstanci, tamo se trguje i oružjem, pa i ljudima. Prema procenama, samo tokom prethodne godine profit crnog tržišta na "mračnim internet stranicama" iznosio je oko 315 miliona dolara - kaže on.

foto: Profimedia

Prema njegovim rečima, ova droga uništava zdravlje, a najčešće se koristi kao “mamac za silovanje devojaka”.

- U pitanju je sintetička supstanca, bez boje i mirisa, slankastog ukusa. Kako je u tečnom obliku, uzima se oralno i lako se može sipati u piće, a da žrtva to i ne primeti. Nakon konzumacije, one se obično i ne sećaju da su bile pod dejstvom narkotika, a većina nije svesna ni da je doživela napastvovanje - navodi on.

Pekić upozorava da su sintetički opijati veoma opasni.

- Proizvode se od raznih toksičnih materija, a često uzimanje može da ostavi teške posledice po zdravlje. Još jedan problem je što je ova droga obično jeftina, pa je najčešće zloupotrebljavaju mladi - napominje on.

Briše sećanje

Psiholog Radomir Čolaković kaže da je iz kategorije "droga za silovanje" veoma popularna i droga rufenol.

- Imao sam samo jedan takav slučaj u karijeri. Rufenol je droga koja deluje selektivno, odnosno na memoriju, tako da "prekrije" lice čoveka, tačnije – osoba se seća skoro svega, ali lice onoga ko ju je silovao ne pamti – ispričao je sagovornik i dodao da ga ne čudi to što se recept za GHB nalazi na internetu i može da se napravi u kućnim uslovima. Takođe, ne čudi ga ni što se droga dobija od tečnosti za čišćenje felni.

- Napredak u tehnologiji pravljenja droga je strašan. Ne iznenađuje me što postoji recept na internetu. Jer zaista internet postaje užasno mesto. Znate da su pravili bombe na osnovu internet instrukcija – kaže on.

Čolaković objašnjava da je svako preterivanje sa unošenjem hemijskih supstanci opasno za organizam.

- Sve što je psihoaktivno je neka vrsta otrova. Hemija je vrlo opasna i nužno zlo - dodaje on.

Uprkos tome što droga "briše" pamćenje, to ne važi i za traume koje ostaju nakon silovanja zbog nje.

- Trauma ostaje konstantna! Sve što mi doživimo, namerno ili ne, sve ostaje zapisano u mozgu. Posledice te traume moguće je prevazići pomoću psihoterapije. Dakako, najopasnija je ćutanje, odnosno ako žrtva ne prijavi šta se dešava, recimo, zbog sramote. To će je onda "kopati” čitavog života – objašnjava Čolaković.

Nažalost, smatra on, ovakvih droga biće sve više.

- To je nova pošast i usavršavaće se sve više s napretkom tehnologije - zaključio je naš sagovornik.

(Kurir.rs/24 sedam)