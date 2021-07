ISPOVEST NEVENE MITIĆ KOJA JE BILA ŽRTVA TRGOVINE LJUDIMA: Pobegla sam od kuće jer je bilo mnogo nasilja, pa POSTALA ROB!

U prvih šest meseci u Srbiji je zvanično identifikovano 26 žrtava trgovine ljudima, od kojih su 15 bili žrtve seksualne eksploatacije, a procenjuje se da su te cifre bar 10 puta veće.

U većini slučajeva reč je o ženama. Žrtve trafikinga, odnosno one koje uspeju da se spasu, retko javno govore o svom iskustva. Nevena Mitić je odlučila da podeli pakao kroz koji prosla sa citavim svetom, kako bi se skrenula pažnja javnosti da od ove pojave nema zaštićenih.

Crveni krst Srbije će, u saradnji sa Centrom za zaštitu žrtava trgovine ljudima i uz podršku Misije OEBS-a u Srbiji, danas obeležiti Međunarodni dan borbe protiv trgovine ljudima, pod sloganom: Ja nisam na prodaji - stop trgovini ljudima.

Andriana Radoičić iz udruženja NVO Atina izjavila je da su žrtve trafikinga uglavnom žene i devojčice:

- Nisu u pitanju sve devojke i devojčice, već one koje dolaze iz rizičnih grupa. Jedna od rasprostranjenih predrasuda su da su one lakoverne i naivne pa da zbog toga završe u toj situaciji što zapravo i nije tačno. One imaju ograničene mogućnosti da svoje potrebe zadovolje na način na koji to radimo mi i vi i one zbog želje za boljim životom ulaze u ritične odnose. S druge strane, ono što ne dostaje u njihovom prethodnom životu, jeste široka mreža socijalne podrške. Mnoge od njih su svedokinje nasilja ili su same trpele nasilje i mahom dolaze iz neprimerenih sredina - rekla je Radoičićeva.

Nevena Mitić je bila žrtva trgovine ljudima kao mlada devojka koja dolazi iz siromašne porodice:

- Nisam imala ničiju podršku i samo sam želela da imam neki bolji život,dolazim iz kuće gde je bilo suviše nasilja, samo sam želela priliku da nađem miran život. Bila sam žrtva manipulacije, zaljubila sam se, mislila da je to bilo ono pravo, ali zapravo je to bilo ulaz u trgovinu ljudima - rekla je Mitićeva.

Nevena je jedna od žrtava, a kako je navela izvršmna direktorka Partneri Srbija Ana Toskić Cvetinović dodala je da su 8 od 10 devojčice koje završe u trgovini ljudima:

- Ono što je specifično za Nevenin slučaj jeste da je ona jedna od retkih koja je izašla iz tog začaranog kruga, koja govori o tome i kaže da je iz toga izašla jača i da je njeno iskustvo dragoceno za druge da ga čuju - rekla je Ana Toskić Cvetinović.

