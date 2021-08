NA LISTI ČEKANJA ZA KLIME I DO TRI NEDELJE: Sete se u minut do 12, nisu ni svesni da imaju tempiranu bombu u kući

Zbog tropskih temperatura koje traju već mesec i po dana, u većim gradovima širom Srbije skoro je nemoguće doći do majstora koji ugrađuju klima-uređaje.

Zato nemojte da se iznenadite ako krenete da kupite klimu, a završite na listi čekanja uz poruku da će vam biti dostavljena i ugrađena za dve do tri nedelje!

Dodatni problem predstavlja to što se, kako kažu serviseri jedne poznate firme koja se bavi ugradnjom rashladnih uređaja, naš narod svega seti u "minut do 12".

- Ne mislim na one ljude koje zadese kvarovi jer se to može desiti u bilo koje doba godine zato što mnogi koriste klime i za dogrevanje prostorija. Mislim na ljude koji su čekali do sredine leta da kupe klimu, pa se sada ljute što im ugradnju zakazujemo za dve, pa čak i tri nedelje u zavisnosti od obima posla. Kao da nisu znali da ih čekaju letnje vrućine. Onda im mi budemo krivi i ispadnemo neradnici – jada se jedan serviser.

Kaže da ima i neodgovornih koji godinama ne rade redovne servise, pa se i oni ljute kada majstori ne mogu istog dana da izađu na teren i da im reše problem.

- To nije ništa novo i to nam se dešava iz godine u godinu. Oni nisu ni svesni da u kući onda praktično imaju tempiranu bombu i nije retko da neispravna klima izazove požar. Najčešće dođe do paljenja spoljnjeg kompresora jer je on najizloženiji raznim vremenskim prilikama. Ako klimu ne koristimo preko zime, kako onda možemo znati da se nešto nije oštetilo, ili da nešto nije upalo u kanale ili da se nešto nije desilo instalacijama?

Kako objašnjava radnik u jednom velikom lancu prodavnica tehničke robe, oni su navikli da je najveća pomama za klima uređajima usred leta.

foto: Shutterstock

- Klima uređaje prodajemo tokom cele godine, ali se obavezno desi da se svi njih sete kada ne mogu više da se rashlade. Tada je obično kasno kao što je to trenutno slučaj. Imamo puno modela u prodavnici koje možete pogledati i izabrati, ali smo ceo lager rasprodali te klimu možete poručiti, pa će vam stići na kućnu adresu. Rok za isporuku je, u zavisnosti od modela, od jedne do tri nedelje, s tim da mi ne radimo ugradnju već neki od ovlašćenih servisa sa kojima imamo ugovor a, koliko znam, njih je sada u ovo doba godine teško nahvatati zato što majstori u tim servisima pored ugradnje rade i popravke uređaja koji su pod garancijom. Takve mušterije uvek imaju prednost zbog važenja garantnog roka – objašnjava nam prodavac.

Većina majstora iz klima servisa upozoravaju da su se po oglasima i društvenim mrežama pojavili priučeni majstori koji nisu ovlašćeni za popravku a kamoli za ugradnju uređaja.

- Takvi majstori eventualno mogu popraviti neki uređaj ili izvršiti njegovo čišćenje. Često ljudi kupuju i polovne klima uređaje pa onda zovu takve majstori da im izvrše ugradnju. Neće građani proći mnogo jeftinije u odnosu na to da im te usluge urade ovlašćeni serviseri. Zato, preporučujemo da taj posao prepustite profesionalcima jer jedino tada možete mirno spavati. Imaćete kvalitetno i bezbedno urađen posao uz garanciju a to su najbitnije stvari – poručuju serviseri.

(Kurir.rs/Blic)