METEOROLOG ĐURIĆ UPOZORAVA: Danas je najtopliji dan četvrtog talasa, temperatura i do 41! Za sutra najavio totalni preokret

U Srbiji se nastavljaju visoke temperature, sada smo u četvrtom po redu talasu i danas će biti najtopliji dan istog, rekao je meteorolog Đorđe Đurić.

Istakao je da se nastavlja toplotni talas u Srbiji, koji je, kako kaže, četvrti ovog leta.

"Skoro da su bili u nizu, sa manjim, kraćim prekidima sa temperaturama prosečnih vrednosti za ovo doba godine", rekao je Đurić.

Kako kaže, ovaj talas karakterišu ektremno visoke temperature, često iznad 35 stepena, a pre nekoliko dana smo, dodaje, imali i 39 i 40.

"Današnji dan će biti najtopliji u ovom nizu. Posebno na jugu i istoku Srbije, gde mogu ići i do 41 stepen", rekao je Đurić.

Dodaje da će u Beogradu ona ići do 37 stepeni.

"Klima se menjala od samog nastanka zemlje i to će se dešavati i u budućnosti. Ne može preko noći da dođe do mediteranske klime niti da se preko noći glečeri istope. Imamo ekstremnije promene poslednjih godina, ali nije nešto što se nije dešavalo i ranije“, rekao je Đurić.

Đurić je rekao da satelitski snimci pokazuju da se glečeri povlače i to dovodi do toga da slatka voda odlazi u okeane, što u budućnosti, kako kaže, može dovesti u budućnosti do promene klime.

Stiže osveženje

"Ipak, oslabljeni hladni front sa severozapada i iz oblasti Alpa, doneće u nedelju uveče i u ponedeljak prodor svežije vazdušne mase, koja će preko Panonske nizije stići do severa i zapada Srbije, tako da se u ovim predelima u ponedeljak očekuje znatno prijatnije vreme, uz pojačan severozapadni vetar i uz maksimalne temperature od 28 do 30, u Beogradu do 29 stepeni. Na 850 mb površini iznad ovih predela biće oko 15 stepeni, dakle, za 10 stepeni niža temperatura u odnosu na nedelju", najavio je Đurić juče na Fejsbuku

"Kada je ostatak sledeće sedmice u pitanju, severna polovina Srbije imaće prijatnije temperature u odnosu na ostatak Srbije i one će biti uglavnom koji stepen iznad 30 stepeni, dok će na jugu i istoku Srbije temperature uglavnom ostati iznad 35 stepeni", zaključio je Đurić.

Sutra svežije Od sutra do srede, 4. avgusta, visoke temperature očekuju se samo na krajnjem jugu i istoku Srbije, do 36 stepeni Celzijusa. U većem delu zemlje sutra svežije i pretezno suncano. Uz promenljivu oblacnost uglavnom na severu, zapadu i jugozapadu ponegde sa kratkotrajnom kisom ili pljuskovima sa grmljavinom. Vetar slab i umeren, na istoku i u planinskim predelima povremeno jak, severozapadni. Jutarnja temperatura od 17 do 21, najviša od 28 na severu do 36C na jugoistoku, saopštio je Republički hidrometerološki zavod. U Beogradu pretežno suncano i svezije. Vetar slab i umeren, severozapadni. Jutarnja temperatura oko 21, najviša oko 29 stepeni. Izgledi vremena za sedam dana - do 9. avgusta U utorak i sredu pretežno sunčano. U utorak u planinskim predelima uz lokalni razvoj oblačnosti ponegde sa kratkotrajnim pljuskovima i grmljavinom. Od četvrtka do subote promenljivo oblačno mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Zatim do kraja perioda suvo. Temperatura u većini mesta oko prosečnih vrednosti, osim na jugoistoku gde će se do četvrtka zadržati veoma toplo, oko 35 stepeni. Krajem perioda temperatura u porastu. (Tanjug)

Podsetimo, zbog visokih temperatura u Srbiji danas je upaljen crveni meteo alarm, osim u Bačkoj i Sremu gde je na snazi narandžasti.

Kada je reč o UV indeksu, u većem delu Srbije je u kategoroji veoma opasna pojava i označen je brojevima osam i devet.

(Kurir.rs/Pink)