METEOROLOG ĐURIĆ IMA NOVU PROGNOZU: Posle paklenih 40 sledi obrt i pad temperature za 10 stepeni! Evo kada tačno stiže zahlađenje

Posle još jednog toplog talasa i visokih temperatura, u ponedeljak nas, prema najavama meteorologa Đorđa Đurića, očekuje pad temperature za 10 stepeni.

"U nedelju nas očekuju temperature od 36 na severu Srbije do 41 stepen na jugoistoku Srbije. Ove visoke temperature posledica advekcije vrele vazdušne mase sa jugozapada, tj. sa severa Afrike", napisao je Đurić.

Stiže osveženje

"Ipak, oslabljeni hladni front sa severozapada i iz oblasti Alpa, doneće u nedelju uveče i u ponedeljak prodor svežije vazdušne mase, koja će preko Panonske nizije stići do severa i zapada Srbije, tako da se u ovim predelima u ponedeljak očekuje znatno prijatnije vreme, uz pojačan severozapadni vetar i uz maksimalne temperature od 28 do 30, u Beogradu do 29 stepeni. Na 850 mb površini iznad ovih predela biće oko 15 stepeni, dakle, za 10 stepeni niža temperatura u odnosu na nedelju", najavio je Đurić.

Na jugu i dalje toplo

"Hladni front biće toliko oslabljen na svom putu ka jugoistoku, tako da će u Nišu i na području juga i istoka Srbije i dalje biti vrelo, uz temperature do 37, uz pojačan jugozapadni vetar i uz visoke temperature i u višim slojevima atmosfere", naveo je Đurić.

Lokalni pljuskovi

"Kada su padavine u pitanju, hladni front neće biti toliko izražen u vidu padavina, jer se u nedelju posle podne i pred kraj dana tek ponegde na severu Srbije i u Beogradu očekuju lokalni pljuskovi sa grmljavinom, naročito i uglavnom na području Vojvodine", napisao je Đurić.

"Kada je ostatak sledeće sedmice u pitanju, severna polovina Srbije imaće prijatnije temperature u odnosu na ostatak Srbije i one će biti uglavnom koji stepen iznad 30 stepeni, dok će na jugu i istoku Srbije temperature uglavnom ostati iznad 35 stepeni", zaključio je Đurić.

(Kurir.rs)