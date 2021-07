METEOROLOG ĐURIĆ OBJAVIO NOVU PROGNOZU: Ne odlažite kišobrane, kiša i grmljavina i narednih dana! Otkrio kad nam se vraća leto

Posle tropskog talasa usledilo je i zahlađenje praćeno obilnim padavinama i vremenskim nepogodama, a prema najavi meteorologa Đorđa Đurića leto se vraća od četvrtka.

"Do utorka ćemo biti pod uticajem ciklona, sa opasnošću od grmljavine, gradova i jakih padavina. Stabilizacija vremena od srede, a leto nam se vraća od četvrtka. Srbija je i dalje pod uticajem visinskog ciklona. Centar ovog ciklona je iznad južnih krajeva Jadranskog mora i veoma je prostran, pa ga presreću centralni Mediteran, Balkansko poluostrvo i Srbija. Pod uticajem ovog ciklona veoma je nestabilan sa čestim pljuskovima i grmljavinom", napisao je Đurić na Fejsbuku.

Sručila se velika količina padavina

"Već danima u Srbiji ima i jačih grmljavinskih oluja i nepogoda sa gradom, olujnim vetrom i obilnim pljuskovima. U mnogim predelima Srbije prethodnih dana palo je od 20 do 60 milimetara kiše po kvadratnom metru, u delovima centralnog Pomoravlja i više od 100, a na pojedinim lokacijama Srbije u vreme grmljavinskih nepogoda u veoma kratkom vremenskom intervalu pale su ogromne količine padavina", objavio je Đurić.

Do istoka Srbije zahlađenje nije stiglo.

"Nakon temperatura i do 39-40 stepeni, konačno je došlo i do pada temperature na normalne vrednosti za sredinu leta. Ipak, usled padavina, veoma je visoka relativna vlažnost vazduha, pa je vreme veoma sparno i neugodno. Osveženje i dalje nije stiglo do krajnjeg istoka Srbije, pa tako temperature u Negotinu i dalje dostižu 35 stepeni, a suša sve više uništava poljoprivredne kulture", dodao je meteorolog.

I sutra očekujte vremenske nepogode

"U Srbiji u nedelju promenljivo oblačno, sparno i nestabilno sa kišom i sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom, naročito rano ujutro, a potom posle podne i uveče i tokom noći. Biće uslova za grmljavinske nepogode sa gradom, olujnim vetrom i obilnim pljuskovima. Sredinom dana u većini predela biće sunčanih perioda, osim na jugu i na zapadu, dok će na istoku i jugoistoku Srbije suvo biti i tokom prepodneva. Duvaće slab do umeren severozapadni vetar, na istoku Srbije i u donjem Podunavlju pojačan istočni. Maksimalna temperatura od 26 do 32 stepena, u Negotinskoj Krajini do 35, a u Beogradu oko 30 stepeni", najavio je on.

Početak nedelje promenljiv.

"U Srbiji i u ponedeljak i utorak promenljivo oblačno, sparno i nestabilno sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Biće uslova za grmljavinske nepogode sa gradom, olujnim vetrom i obilnim pljuskovima. Minimalna jutarnja temperatura biće od 16 do 22 stepena, u Beogradu do 19-20 stepeni, a maksimalna dnevna od 24 do 29, u Beogradu do 26-27, a najtoplije biće u Negotinskoj Krajini, temperatura do 32 stepena", napisao je Đurić.

Od srede prestanak padavina

"Dobra vest je da nas od srede očekuje stabilizacija vremena. U sredu se očekuje smena sunčanih i oblačnih intervala, uz jak severozapadni vetar. Maksimalna temperatura biće od 23 do 27, u Beogradu do 25 stepena. U četvrtak i petak jutra veoma prijatna i svežija, a tokom dana sunčano i toplo, uz maksimalne temperature u većini predela oko 30 stepeni, što su prosečne normalne vrednosti za sredinu leta. Prema trenutnom prognozama narednog vikenda sunčano i veoma toplo, uz temperature i više od 35 stepeni", najavio je on.

(Kurir.rs)