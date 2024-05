VESIĆ ISPRATIO BRIGADIRSKI VOZ: Poštujemo svaki deo svoje istorije, ne rušimo spomenike, već gradimo nove!

Nekadašnji akcijaši, graditelji pruge Beograd - Bar, krenuli su jutros brigadirskim jubilarnim vozom iz glavne železničke stanice Beograd Centar u Prokopu ka Prijepolju, obeležavajući na taj način jubilarnu 50. godišnjicu od izgradnje ove pruge.

Obraćajući se nekadašnjim akcijašima, ministar građеvinarstva, saobraćaja i infrastrukturе Goran Vesić je rekao da društvo nikada neće zaboraviti ono što su brigadiri uradili, jer srpski narod poštuje svaki deo svoje istorije, ne ruši spomenike, već gradi nove i ceni zalaganje svakoga ko je učinio nešto za zemlju.

foto: Foto: MGSI

- Sa istorijske distance, znate da su neke stanice istorije bile bolje ili gore, ali se sve to se događalo – poštuje. Veliki narodi, a srpski narod jeste veliki, ne ruši, već gradi spomenike, poštuje zalaganje svakoga ko je učinio nešto za zemlju, jer samo tako možemo da gradimo budućnost - poručio je ministar Vesić.

Kako je rekao, obaveza svake nove generacije je da nadogradi i nastavi tamo gde je prethodna generacija stala.

- A, to se upravo danas dešava u Srbiji, nastavljamo tamo gde ste vi stali, gradimo nove pruge, obnavljamo i unapređujemo ono što ste vi izgradili - poručio je Vesić akcijašima.

foto: Foto: MGSI

Zato se i obnavlja pruga Beograd – Bar, čiji je deo od Beograda do Valjeva već rekonstruisan, a sledi obnova deonice od Valjeva do Vrbnice, odnosno do granice sa Crnom Gorom.

Pruga će, kazao, biti potpuno modernizovana i rekonstruisana.

- Danas se grade nove brze pruge i putevi, uz rekonstrukciju starih, jer - da akcijaši nisu pravili pruge i puteve danas ne bi imalo šta da se obnavlja. Kao što danas predsednik Aleksandar Vučić ne bi mogao da gradi nove, da hiljade akcijaša širom zemlje nije izgradilo puteve i pruge, dajući tako doprinos razvoju zemlje - istakao je minsitar Vesić.

foto: Foto: MGSI

Dodao je da pruga Beograd – Bar bila jedna od najtežih, jer akcijaši nisu imali mašine, bagere, bez kojih su radili u planinama.

- Ta pruga je izgrađena entuzijazmom hiljada i hiljada ljudi iz cele bive Jugoslavije, pre svega Srbije i Crne Gore. Zato sam i došao, u ime predsednika Vučića, Vlade Srbije i svoje ime, da vam se zahvalim za sve što ste uradili kako bi ova pruga postojala - rekao je Vesić.

Predsednik udruženja ORA Beograd - Bar Velizar Popović rekao je da se ovim putem želi postići da se ne zaboravi epopeja dobrovoljnog omladinskog rada.

- Radujemo se obnavljanju železničkog saobraćaja, izgradnji brzih pruga, kao i obnovi pruge Beograd - Bar - istakao je on.

ORA Beograd - Bar odlikovala je ministra Vesića zlatnom značkom ove akcije.

Iz Prokopa je jutros krenulo oko 80 brigadira a usput će im se pridružiti još njih. Jedan od onih koji su na put pošli sa početne stanice Milorad Kozlovački za Tanjug, a prenosi se u saopštenju ministarstva, je rekao da je on bio u Zemunskoj brigadi koja je radila prugu Beograd-Bar koja je za njegovu generaciju bila pruga snova.

foto: Foto: MGSI

- Beograd-Bar je bio dugogodišnji san cele Jugoslavije, ona je bila od strateškog značaja za ovaj deo Balkana. Mi smo sa velikom optimizmom i radošću išli da gradimo tu prugu - rekao je on.

Ispričao je da je njegova brigada radila u okolini Jabuke, kod Prijepolja i da će brigadiri sutra posetiti naselje u kome su nekada bili.

- Radovi su bili fizički izuzetno teški i naporni. Kopali su se duboki kanali uz železnicu za odvod vode tako da su naši ljudi imali žuljeve ali i sreću da učestvuju na jednom tako velikom poduhvatu koji je bio gotovo nezamisliv - dodao je on.

Smene su trajale po mesec dana, brigadiri su imali izuzetno razvijen društveni život kao i odličnu saradnju sa lokalnom zajednicom.

Rad na pruzi je, prema njegovim rečima u srcima brigadira ostao kao lepa uspomena, ne samo na mladost, već i zbog ponosa zato što su učestvovali u izgradnji zemlje i ostvarili veliki san da se ova pruga izgradi.

Planom obeležavanja jubileja je predviđeno da brigadire na stanici u Branešcima dočekao predsednik Opštine Čajetina Milan Stamatović, nakon čega će biti postavljena spomen ploča u čast akcijaša sa teritorije ove opštine koji su učestvovali u izgradnji pruge.

foto: Foto: MGSI

Voz će potom nastaviti ka Prijepolju, gde će u Domu kulture biti održana Svečana akademija "Čelična magistrala srca" i izložba "Pruga snova" .

Manifestaciju organizuju Udruženje učesnika ORA Beograd - Bar, Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, Infrastruktura železnice Srbije, Srbija voz, Srbija kargo, Železnice Srbije ad i opštine Kosjerić, Čajetina i Prijepolje.

Pruga Beograd - Bar građena je od 1971. do 1975. godine, a u izgradnji je učestvovala i omladina iz 13 država, organizujući Saveznu omladinsku radnu akciju "Beograd - Bar".

Tokom petogodišnjeg trajanja ove radne akcije radilo je 12.500 brigadira svrstanih u 234 brigade.

Izgradnja pruge Beograd - Bar bila je najveći građevinski poduhvat te vrste u Evropi, a prugu je svečano otvorio predsednik tadašnje SFRJ Josip Broz Tito trodnevnim putovanjem od Beograda do Bara 30. maja 1976. godine.

Kurir.rs/Prenosi: A.Ć.