METEOROLOG ĐURIĆ OBJAVIO NOVU PROGNOZU: Temperatura ponovo do 40 stepeni, a onda za vikend stiže TOTALNI PREOKRET

Posle paklenih vrućina i temperatura do 40 stepeni, konačno nam, prema najavi meteorologa Đorđa Đurića od petka stiže dugoočekivano i nešto duže osveženje sa pljuskovima i znatno prijatnijim temperaturama

"U utorak i sredu očekuje se još toplije vreme. Pod uticajem grebena sa jugozapada, koji će se sa severa Afrike pružati preko Mediterana i Balkanskog poluostrva, očekuje se advekcija vrele vazdušne mase i to u sklopu jugozapadnog visinskog strujanja. Istovremeno, u sredu se sa Atlantika preko severozapada Evrope očekuje premeštanje ciklona, a u sklopu njega premeštaće se i hladni front. Ciklon i hladni front će ispred sebe usloviti dodatni priliv vrelog vazduha sa severa Afrike do našeg područja, a veoma topla vazdušna masa stići će sve do severoistoka Evrope, oblasti Baltika i severa Rusije", napisao je Đurić na Fejsbuku i dodao da:

"Sa južnim strujanjem osim dotoka vrele vazdušne mase sa severa Afrike, iz oblasti Sahare, višim slojevima atmosfere stići će i čestice pustinjskog peska iz Sahare, što je potpuno prirodna pojava, ali i vrlo česta pojava ovog leta, što nakon padavina može biti vidljivo na vozilima".

Dakle, u utorak i sredu u Srbiji sunčano i vrelo. Maksimalna temperatura u utorak od 34 do 38, u Beogradu do 37, a u sredu će biti najtoplije, uz temperture od 36 do 40, u Beogradu do 39 stepeni.

Tropske noći

"Osim u Beogradu, tropske noći očekuju se narednih dana i u mnogim drugim predelima Srbije, pre svega na severu Srbije, u Vojvodini i u košavskom području. U prilog tome ići će i pojačani južni vetrovi, a u košavskom području i jak jugoistočni vetar fenskog efekta, koji se očekuje tokom srede, pa se u noći između utorka i srede u Beogradu, na jugu Banata i u košavskom području očekuje da minimalna temperatura ostane iznad 25 stepeni".

U četvrtak na severu i zapadu Srbije znatno prijatnije, uz severozapadni vetar, ali će biti i dalje toplo.

"Jug i istok Srbije biće i dalje pod uticajem vrele vazdušne mase sa severa Afrike, uz južne vetrove. Maksimalna temperatura biće od 30 na severu i zapadu Srbije do 37 stepeni na jugu i istoku Srbije, u Beogradu do 32. U većini predela očekuje se pretežno sunčano, a posle podne i uveče ponegde se očekuju lokalni pljuskovi sa grmljavinom", objavio je meteorolog.

Za vikend svežije

"U petak i tokom vikena Srbije će biti pod uticajem snažnog visinskog ciklona, koji će se sa centralnog Mediterana premeštati preko Jadrana i dalje preko Balkanskog poluostrva prema oblasti Karpata i dalje prema severoistoku. U petak će Srbija biti u prednjem delu ovog sistema, uz jugozapadna strujanja i dalje uz visoke temperature. Za vikend će ovaj ciklon usloviti advekciju znatno svežije vazdušne mase sa severozapada i uspostaviće se severozapadno visinso strujanje, a maksimalne temperature u mnogim predelima opašće ispod 30 i biće od 25 do 30 stepeni.

Pluskovi sa grmljavinom

"Pod uticajem ciklona, u petak i tokom vikenda u većem delu Srbije očekuju se lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Biće uslova i da se razvijaju snažni konvektivni oblaci (oblaci vertikalnog razvoja), tj. kumulnimbusi, što bi dovelo i do jačih grmljavinskih nepogoda sa gradom, olujnim vetrom i obilnim pljuskovima", upozorio je Đurić.

Kako su u prethodnom periodu padavine u Srbiji bile neravnmomereno raspoređene, očekivane padavine došle bi u poslednji čas kao spas od suše u predelima gde je zabeležen deficit padavina.

"Dakle, ukoliko padavine tokom sledećeg vikenda podbace u predelima sa deficitom padavina, biće ogromnih posledica u poljoprivredi", najavio je on.

Naredne nedelje promenljivo i nestabilno

"U prvoj polovini sledeće sedmice u Srbiji će i dalje pod uticajem visinskog ciklona biti promenljivo oblačno i nestabilno sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom, ponegde i uz nepogode. Maksimalne temperature biće uglavnom ispod 30 stepeni. Prema kraju druge polovine sledeće sedmice usledila bi postepena stabilizacija vremena, još oonegde sa poslepodnevnim lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Ipak, uz sunčano vreme u većini predela, maksimalna temperatura bila bi u porastu, ali bi ona bila uglavnom oko prosečnih vrednosti za sredinu leta i bile bi oko 30-32 stepena. Dakle, bar do oko 25. jula u Srbiji se ne bi očekivale nove velike vrućine sa temperaturama višim od 35 stepeni", napisao je Đurić.

