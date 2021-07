KRVAVA KIŠA STIŽE U SRBIJU Meteorolog Đurić: Ne treba se bojati, ta pojava potpuno je prirodna

BEOGRAD - Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) upozorio je da će u Srbiji za dane vikenda i u ponedeljak biti promenljivo oblačno sa čestom pojavom kiše, pljuskova i grmljavine.

Ponegde će biti nepogoda sa jakim pljuskom, velikom količinom padavina, gradom i olujnim vetrom.

U naredna dva sata ponegde u Sremu, na severu Banata i na krajnjem jugoistoku Srbije sa kišom ili kratkotrajnim pljuskom, objavljeno je rano jutros na sajtu RHMZ. Za celu Srbiju na snazi je narandžasti meteo alarm, koji označava opasno vreme.

Posle mesec dana tropskih temperatura, čak i sa preko 40 stepeni, konačno je stiglo koliko-toliko zahlađenje, a narednih dana očekuje nas i kiša, i to ne bilo kakva, nego - žuta.

Meteorolog Đorđe Đurić kaže da od danas kreće pad temperature, ali će i dalje biti toplo, od 29 do 33 stepena Celzijusova.

- U većini delova zemlje od danas će biti ispod 30 stepeni Celezijusovih. U subotu i nedelju i početkom sledeće sedmice biće promenljivo oblačno. Očekuju se i sunčani i oblačni intervali uz povremene uslove za lokalne pljuskove sa grmljavinom. Biće i kratkotrajnih nepogoda sa gradom i olujnim vetrom, ali to će se dešavati na malom prostoru, a ne na teritoriji cele Srbije – kaže Đorđe Đurić.

Takvo vreme će se zadržati do utorka, a onda se od srede očekuje sunčano i stabilnije vreme uz porast temperature.

Zanimljivo je, poručuju meteorolozi, što je prethodnih dana iznad našeg područja strujala jugozapadna masa u sklopu jugozapadnog visinskog strujanja i samim tim nam je sa severa Afrike dolazila veoma topla vazdušna masa, a istovremeno su došle čestice pustinjskog peska iz Sahare što je, kako napominju, "potpuno prirodna i uobičajena pojava".

Prljava kiša iz Sahare

- To je retka pojava u letnjim mesecima, više je uobičajena za proleće, ali sada je takva situacija i još je to izraženije. Zbog toga što se iznad zapadne Evrope formirao ciklon, koji je dodatno u svom prednjem delu uslovio snažna jugozapadna strujanja i usisao je pesak iz Sahare. Podigao ga je na velike visine u više slojeve atmosfere. Zato je ovih dana nebo više zamućeno, nije u potpunosti plavo, a pošto će u narednom periodu biti padavina, tamo gde ih bude biće uslova da kiša sadrži i čestice tog peska iz Sahare. To će biti vidljivo na automobilima i videćemo na prozorima prljavštinu. Ne treba se takozvane žute kiše bojati, jer je potpuno prirodna. Imali smo i prošle nedelje istu pojavu, i više puta od početka ovog leta – zaključuje Đorđe Đurić.

Inače, kiša koja sadrži čestice peska iz Sahare može da bude "žuta", "prljava" ili "crvena", odnosno "krvava" kako je poneki zovu. Ako ste planirali narednih dana da operete svog četvorotočkaša, ili prozore u vašem domu, bolje akciju odložite za narednu nedelju.