RUŠKA JAKIĆ EKSKLUZIVNO ZA KURIR POVODOM SMRTI MIROSLAVA LAZANSKOG: U totalnom sam šoku, on je bio moj LAKI, a ja njegova RULE!

Poznato TV lice Ruška Jakić, novinarka i urednica jednog od najtiražnijih časopisa u staroj Jugoslaviji, autorka i voditeljka jedne od najgledanijih emisija na srpskim televizijama već skoro tri decenije, duboko je potresena vešću o smrti svog dragog prijatelja, ambasadora Srbije u Rusiji Miroslava Lazanskog, koji je iznenada preminuo sinoć, u 71. godini.

foto: Damir Dervišagić

Ona je u ekskluzivnoj izjavi za Kurir, sumirala utiske o svom višedecenijskom druženju sa Lazanskim.

- Družili smo se 25 godina i on je meni bio drugi brat. Sva sam potrešena, u totalnom sam šoku. Umeli smo da vodimo male noćne razgovore. Bio je pre svega dobar čovek, ali i muž, otac i prijatelj. Gledala sam ga pre neki dan kada je gostovao na "Pinku" i "Hepiju", nisam ni slutila da boluje od nečega. On je za mene bio Laki, a ja njegova Rule. Kada sam ga poslednji put videla, rekla sam mu da fantastično izgleda. Nikada nije priznavao da je bolestan, uvek je imao specifični humor. Ne mogu da se oporavim od ove vesti. Sa njim sam poslednju emisiju snimila pred njegov odlazak u Moskvu za ambasadora, to ću pustiti kao in memoriam, u njegovu čast - rekla je za Kurir potrešena Ruška.

foto: Marina Lopičić

Podsetimo, ambasador Lazanski je preminuo u svom domu u Beogradu od posledica srčanog udara.

Od 2016. do 2019. godine bio je narodni poslanik u Narodnoj skupštini Republike Srbije.

Na funkciju ambasadora Republike Srbije u Ruskoj Federaciji imenovan je sredinom 2019. godine.

foto: Marina Lopičić

Kurir.rs/A.P.

Bonus video:

39:47 USIJANJE DANA 15.04.2021. ZELIĆ, ĆIRKOVIĆ-VELIČKOVIĆ, LAZANSKI: Srbija će proizvoditi Sputnjik V na Torlaku