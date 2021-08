POŽAR U VINČI BIĆE UGAŠEN ZA 2 DANA: Vučić o deponiji - to su preuzeli Japanci i Francuzi, REŠIĆEMO PROBLEM DO NOVE GODINE

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je između ostalog govorio o ekologiji i požaru na deponiji u Vinči u intervjuu za TV Pink govorio.

Predsednik je komentarišući navode o požaru na deponiji u Vinči naglasio da ekologija postane tema "broj jedan "kada zemlja napreduje i kada nema gladi u njoj.

"Ekologija postaje važna tema kada živite u organizovanoj zemlji. Da vas pitam, 2012. godine smo imali mnogo gori požar, pa ko se o tome pitao, jer tada smo imali glad i otkaze. Sada je to glavna tema. Francuzi i Japanci vode računa o deponiji. Taj problem će biti rešen do kraja godine. Takve stvari će se dešavati. To se dešava u celoj Evropi", kazao je predsednik.

Predsednik je dodao da stanje nije alarmantno i da će biti ugašen za dva dana.

"Stanje nije alarmantno. Biće u potpunosti ugašen za dva dana", kaže Vučić i dodaje: "Preuzeli su Francuzi i Japanci, oni će da urade sve prema ugovoru do Nove godine i neka urade tako i biće odlično. Ubrzavamo puteve, pruge, sve što možemo, maltretiramo ljude koji to rade i mučimo ih nekad i do ivice njihovih mogućnosti".

Vučić je istakao da će država voditi računa o ekologiji, ali da moramo da vodimo računa i o energetskoj sigurnosti i suverenosti Srbije.

"Ne treba ispunjavati sve zahteve iz EU. Kad budete naterali Poljake da ugase svoje termoelektrane u Turovu, onda ćemo i mi da gasimo svoje termoelektrane", kaže on.

