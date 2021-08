DOKTOR ŠEKLER: Moguće uvesti kovid propusnice! Mladi kriju da imaju temperaturu da bi mogli da se druže i izlaze

BEOGRAD - Imunolog i virusolog Milanko Šekler ocenio je da je, uz rigoroznu kontrolu, "apsolutno moguće" uvesti kovid propusnice, odnosno ulazak u lokale omogućiti vakcinisanim i onima sa negativnim testom.

Šekler je za televiziju N1 rekao da je Egzit organizovan na sličan način i da za mesec i po dana od tada, kako je ukazao, nije primećen "nekakav drastičan skok broja zaraženih".

"Očigledno je da to može da funkcioniše ukoliko su nadležna tela koja to treba da kontrolišu adekvatno obučena", rekao je on. Šekler je rekao da je od farmaceuta u Beogradu čuo da mnogo tinejdžera i mladih u dvadesetim godinama često dolazi u apoteke i žali se na temperaturu, "a ne pada im napamet da imaju korona virus".

Šekler je i naveo da mladi kriju da imaju temperaturu da bi mogli da izlaze i druže se. On je rekao i da je 85 odsto olimpijaca vakcinisano, a da preostalih 15 odsto nije, samo zato što, kako je ukazao, potiču iz siromašnih zemalja koje nemaju vakcine.

"To su sve mladi ljudi u naponu snage, obarali su svetske rekorde, pomerali granice nemogućeg – to su ljudi koji su vakcinisani i ništa im nije falilo“, dodao je on.

