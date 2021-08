PREDSEDNIK VUČIĆ O KOVID PROPUSNICAMA: Slušaćemo struku, ali moramo da poštujemo i Ustav

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić komentarisao je danas navode doktora Šeklera i doktora Kona o uvođenju kovid propusnica.

On je danas obišao gradilište nove kovid bolnice na Mišeluku u Novom Sadu i tom prilikom govorio i o trenutnoj epidemiološkoj situaciji u Srbiji.

- Mi ćemo da slušamo i doktora Kon i doktora Šeklera, ali moramo da razmišljamo i o poštovanju Ustava, pa ćemo da vidimo, ali svakako ćemo slušati struku. Na takav način smo počeli. Ne možemo da se unervozimo i da ne slušamo struku zato što nama lično ne odgovara ili zato što nam se nešto ne sviđa. Ali u svakom slučaju moraćemo da razgovaramo o tome šta je to što možemo da uradimo, šta je to što ne možemo da uradimo - rekao je Vučić.

Ranije je epidemiolog doktor Predrag Kon rekao, na pitanje šta misli o kovid propusnicama, da je "bez jasnog stava da li su kovid propusnice legitimne ili ne vrlo nezahvalno pričati".

- To se doživljava kao ozbiljna diskriminacija, izaziva bes kod ljudi i nema političke volje za to (kovid propusnice) - rekao je Kon.

- Racionalno je da postoje kovid propusnice, samim tim što o tome govorim siguran sam da će to izazvati navalu besa, naročito kad sam ja u pitanju, ali to je racionalno - dodao je on.

(Kurir.rs)