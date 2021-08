DR KON NAJAVIO KOVID PROPUSNICE! O ovim merama će biti reči na Kriznom štabu, MEDICINSKI DEO JEDNOGLASAN

Korona brojke divljaju opet iz dana u dan, tako je za nešto više od nedelju dana duplirana cifra novozaraženih. Dok iz Kriznog štaba najavljuju da četvorocifreni broj osoba sa koronavirusom iziskuje uveođenje pooštrenih mera, epidemiolog Predrag Kon u Puslu Srbije na Kurir televiziji navodi da je skok prirodan tok epidemije.

"Kada imate rayna slavlaj i proslave, istina, vremenski uslovi nisu pogovdovali osptanku virusa, ali sve ukupno je došlo do pojačanja njegovog potencijala. Od juna se to prati i jasno je bilo da će doći do ovog nivoa. Moramo da shvatimo da bez mera i veće vakcinisanosti nećemo moći lako da izađemo na kraj i moramo da se pomerimo i prihvatimo to", navodi Kon.

Kod delta soja koji je dominantan, razlike nema sa simptomima u odnosu na stare sojeve, navodi Kon.

"Pominje se ređe javljanje gubitak čula, ali nema značajnije promene osim da se ova varijanta virusa prenosi brže, sa jedne osobe na sedam, pa čak i više od sedam, dok je prvi soj iz Kine bilo na jedan, dva ", podsetio je Kon.

Kaže da je važno reći da dominira delta soj u uzorcima s kraja juna i početka jula.

"Svedoci smo ozbiljnog nepoštovanja mera u poslednjih mesec dana, situacija je takva da ona zahteva ozbiljno konsultovanje. Medicinski deo Kriznog štaba dolazimo do saglasnosti da insistiramo na sastanku Kš da bi se prodiskutovalo. Postoje dva racionalna izlaza, jedan je da se razmisli da li je zaista nemoguće uvesti kovid propusnice, što je preporuka Javnog zdravlja širom sveta, a ako se ne prihvata tako nešto, nema drugog izlaza osim restrikcija. Ne možemo da se ponašamo kao da se ništa ne dešava jer će sledeće nedelje brojka preći 1000, ako ne i 1500 zaraženih", upozorio je epidemiolog.

Kon je pojasnio da kovid propusnica podrazumeva da vakcinisani građani imaju pravo odlska na proslave, u restorane, a oni koji nisu moraju da se testiraju ili moraju da nose maske.

