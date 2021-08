TEHNIČKI PREGLED ĆE POSLE OVOGA BITI EFIKASNIJI: Uvodi se novi pravilnik, evo šta to znači za vozila i kakve se cene očekuju

Za dva do tri meseca bi trebalo da stupi na snagu Pravilnik o kontrolorima tehničkog pregleda, čime će biti raščišćene sve dileme o tome koje sada postoje u vezi sa sprovođenjem pregleda vozila, izjavio je danas direktor Agencije za bezbednost saobraćaja Duško Pešić.

On je precizirao da je Agencija već izradila Pravilnik, i da će u narednih mesec-dva dana on proći usaglašavanje u nadležnim ministarstvima, i da će za dva do tri meseca biti objavljen u Službenom glasniku i stupiti na snagu.

- Verujem da će on vrlo brzo biti usvojen, jer smo već imali određene faze izmena i konsultacije s ministarstvima. Nakon uvođenja Pravilnika, sistem pregleda će biti mnogo efikasniji, jer će kontrolori proći odgovarajuće obuke. Sve ono što su danas dileme šta i kako treba raditi, kada prođu obuku, kada pravilnik bude donesen, te dileme više nećemo imati. Biće jasno definisane procedure i procesi - rekao je Pešić, piše eKapija.

foto: Zorana Jevtić

Direktor Agencije za bezbednost saobraćaja je naveo da je u toku realizacija projekta centralnog informacionog sistema u kome će se nalaziti svi podaci o vozilima i tehničkim pregledima.

- On je izuzetno važan, jer će podići kvalitet rada tehničkih pregleda - dodao je Pešić.

On je naglasio da će se uvođenje informacionog sistema sprovoditi u tri faze i da je za to planiran period od 450 dana.

- Druga faza je najvažnija, tokom nje će se obučavati kontrolori da rade u tom novom programu, tako da će za godinu i po ceo proces biti završen i onda ćemo imati drugačije stanje na tehničkim pregledima. Mnogo bolje ćemo moći da pratimo vozila. Svako vozilo će biti na sistemu i pratićemo na godišnjem nivou koje su promene bile na vozilu i slično - rekao je Pešić.

Podvukao je i da cenu tehničkog pregleda ne određuje Vlada nego tržište.

Govoreći o cenama tehničkog pregleda vozila Pešić je podsetio da su se one promenile naročito u poslednjih nekoliko meseci i naveo da zavise od broja stanica za obavljanje pregleda, vremena koje se provodi na liniji pregleda.

- Ako želimo da se pridružimo EU, ne smemo da definišemo cene, već treba da se stvori slodobno tržište. U ovom trenutku su one malo više skočile nego što bi trebalo, ali se nadam da kako se sve veći broj tehničkih pregleda bude otvarao da će konkurancija uticati na to da se one u narednom periodu smanje - objasnio je Pešić.

(Kurir.rs/Blic Biznis)