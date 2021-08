SRPSKI TURISTI ZAPALILI MREŽE ZBOG PARADAJZ TURIZMA: Za mene oni nemaju kulturu, dolaze čoporativno! Štede da ostanu duže ANKETA

Svake godine za vreme turističke sezone jedna tema, koju neki kritikuju, a drugi hvala je posebno aktuelna, a reč je o - paradajz turizmu.

Šta je tačno "paradajz turista" svako definiše drugačije, a sada se u jednoj popularnoj grupi na Fejsbuku poveo se razgovor o ovome.

"Šta je za vas paradajz turista? Često se diskutuje na ovu temu ali sam shvatila da ljudi različito doživljavaju i različito definišu ovaj tip turista. Koje je vaše mišljenje?

foto: Printscreen/Facebook

Za mene su to pre svega oni koji nemaju elementarnu kulturu i vaspitanje- ne poštuju mesto i pravila ponašanja mesta na koje su došli. Često dolaze čoporativno i ponašaju se kao da su sami na plaži-ne poštuju ljude oko sebe, nabiju vam peškir pored glave, viču, dovikuju se, često bazde na znoj, stvaraju atmosferu buvlje pijace, non stop nešto kod njih šuška i iz kesetina i alu-folija vade hrane i piće, slivaju im se breskve i druga hrana niz brade, prave đubre, bacaju otpatke i pikavce po plaži, često puštaju svuju po pravilu primitivnz muziku, prave haos na parkingu parkirajući se na mesta gde nije dozvoljeno itd itd" - objavila je jedna članica grupe.

Onda su krenuli, kako to obično biva, da se nižu različiti komentari.

"Paradajz turista: Štediš na hrani da bi ostao duže na moru."

"Ja poznajem ljude koji za 10 dana boravka na moru nisu potrošili ni 20 evra ali bukvalno. Poneli su sa sobom 30 obroka, za 10 dana po tri."

"Da li se osećate mocno kada druge omalovazavate? Mislite li da ste nesto posebno ako ne letujete u coporima i hranite se iskljucivo u restoranima? Zasto bi nekog uopste bilo briga kako drugi idu na letovanje? A da malo gleda svako sebe i svoj dzep?", dodaje se dalje u komentarima.

"Paradajz turista je izraz nastao još krajem sedamdesetih zbog ljudi koji su na letovanje uglavnom po apartmanima, ali i na kampovanje, vukli po džak i više paradajza a i krompira i luka, jer je u Hrvatskoj sve to bilo 2-3 puta skuplje"

"Auuu, bogme vruća tema! Sama brzina gomilanja naših komentara govori o nama koliko smo osetljivi na pitanje sopstvenog imidža koji svako od nas gaji. Siguran sam da prosečnog stranca, zapadnjaka, boli briga gde i kako njegov sunarodnik letuje, dogod ne ugrožava njegov lični interes. "Live and let live" kako bi to oni tamo rekli. Naravno, to ima i svojih loših strana, ali, da ne širim temu previše."

"Paradajz turista nosi hranu od kuce, a na moru kupuje samo paradajz i hleb. Ne jedu po restoranima, nego u apartmanu. Sam izraz nema nikakve veze sa ponašanjem i (ne)vaspitanjem. Skorojevići često koriste taj izraz da bi nekoga ponizili što ima manje novca od njih."

(Kurir.rs)