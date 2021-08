UZBEKISTANAC RADI KAO DOSTAVLJAČ U SRBIJI: Imam plaćen stan i zarađujem više nego u Dubaiju KURIR TELEVIZIJA

Dvadesetogodisnji Rustam Kodirov iz Uzbekistana već dva meseca živi i radi kao dostavljač hrane u Beogradu. Pre Srbije isti posao obavljao je u Dubaiju, ali ovde, osim što se bolje oseća, ima plaćen i stan, avionsku kartu, pa ispada da više zarađuje nego u prestonici Ujedinjenih Arapskih Emirata.

U našu zemlju je došao zajedno sa dvadesetak radnika koje je Agencija za zapošaljavanje dovela u vodeću službu za dostavu hrane u Beogradu.

"Mogućnosti koje smo ovde dobili su mnogo veće. Ako uporedim ovaj posao sa prethodnim u Dubaiju, uslovi su neuporedivo bolji. Plata je viša, sve je organizovano, uključujući i smeštaj", kaže za Kurir televiziju Uzbekistanac.

Oni su, kako dodaje, veoma zadovoljni, iako se pojedini građani koji poručuju hranu onlajn još uvek nisu navikli na njih.

"Nisu svi ljudi isti, dešavaju se različite situacije. Međutim, kada im objasnimo da mi nismo migranti i da smo ovde došli iz Uzbekistana da radimo, budu srdačniji prema nama", objašnjava Rustim.

foto: Kurir TV

Njegov kolega i sunarodnik Jahongir Sodik oduševljen je ljudima u Srbiji, ali i jezikom. "Učim srpski, znam neke reči", pohvalio se Sodik.

Stefan Šurlan, osnivač službe za dostavu u Srbiji kaže da je evidentno da Srbiji nedostaje radne snage, kao što je slučaj i u ostalim zemljama u okruženju.

foto: Kurir TV

"To se posebno oseti u ugostiteljstvu, građevini i u jednom od trenutno najpopularnijih poslova - dostavi hrane. Odlučio sam da bi bilo interesantno dovesti ih u Srbiju za polje dostave, jer je to deficitarno kod nas. Tržište umesto dva čoveka koja bi nam se javilo na oglas, zahteva 300 do 400 dostavljača u Beogradu i to ne možemo da zadovoljimo domaćom radnom snagom. Platili smo im avio karte od Uzbekistana do Srbije, nabavli radne dozvole, platili smo prijavu i radimo potpuno legalno", ispričao je Stefan Šurlan.

Napomenuo je da postoje i desničari koji negativno gledaju na ovu pojavu, pa se dešavalo da momci iz Uzbekistana budu i napadnuti jer ih zamenjuju sa migrantima.

(Kurir.rs)

Bonus video:

02:08 Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova pronašli su 110 ilegalnih migranata, koji su sprovedeni u Prihvatni centar Preševo