OTAC DVOJE ŠKOLARACA NAPRAVIO RAČUNICU PRED 1. SEPTEMBAR: Za udžbenike i pribor potrebno nam je oko 55.000 dinara

Samo dve nedelje deli nas od početka nove školske godine, kada će se roditelji još jednom uveriti u tezu da je obrazovanje skupo.

Kompleti udžbenika za osnovce kreću se između 12 i 18.000 dinara, dok je sve to za srednjoškolce još skuplje. Uz to idu i troškovi za školski pribor pa se tako male sveske ogu naći po ceni od 13 do 120 dinara, velike od 50 do 150, a ranci koštaju izmešu 3.000 i 6.000 dinara.

Prvi septembar za Petra Jovanovića, oca dvoje dece koji kreću u šesti, odnosno u drugi razred, podrazumeva da samo za udžbenike mora da izdvoji oko 30 hiljada dinara, što je jedna minimalna zarada u našoj zemlji.

Uz to, kako se nova školaska godina približava, nastaju i novi troškovi. "Nama je rečeno da za drugi razred dobijamo besplatne udžbenike, da ne treba da plaćamo. Šesti razred je trebalo da se bira između tableta i knjige, mi smo izabrali knjige. Međutim, sad je ispalo da dobijamo i knjige i tablet za šesti razred. Za drugi razred je rečeno da treba da platimo, pa će oni nama za 15 dana da refundiraju. Šta će da refundiraju, ne znam", priznaje Jovanović.

Ipak, sam trošak, kako kažu roditelji, nije najveći problem. "Kada Vuk bude bio šesti razred, on nijednu knjigu neće moći da koristi od Minje, već ćemo opet morati da kupujemo sve novo", primećuje otac školaraca.

