AKO ŠALJETE DETE U ŠKOLU, TO ĆE DEBELO DA VAS KOŠTA: Treba vam više od 500 evra ako imate dva đaka u kući, CENE SU BAŠ PAPRENE!

Na pragu smo 1. septembra i početka školske godine, kad roditelji imaju dodatni udar na budžet jer ih čeka opremanje đaka za školu, za šta treba da izdvoje čak jednu prosečnu platu od 550 evra. Iako je polazak prvaka u školu najveća radost za roditelje, tu su ujedno i najveći troškovi, a ukoliko porodica ima dva đaka, troškovi se udvostručuju.

U troškove ne ulaze samo knjige i školski pribor već i ranac, garderoba, obuća, oprema za fizičko, pribor za crtanje i bojenje, lektira, tako da za opremanje dva đaka treba izdvojiti čak 65.000 dinara.

foto: Rojters

- Koliko god da se radujem što moje dete polazi u prvi razred, toliko i već danima prebrojavam novac koji moram da izdvojim za školsku opremu i pribor. Učiteljica nam je dala spisak obaveznog pribora koji dete mora da ima kod sebe. Uz pribor detetu moram kupiti nove patike, garderobu, ranac, a sve to će me koštati kao jedna minimalna plata - kaže za Kurir jedna majka đaka prvaka koja je želela da ostane anonimna i dodaje da su poslednjih dana avgusta ogromne gužve u knjižarama u Beogradu. Roditelji obično udžbenike kupuju na nekoliko mesečnih rata koje otplaćuju tokom godine, međutim, celokupna školska oprema se kupuje neposredno pred polazak u školu.

Cena kompleta udžbenika za prvi razred u proseku košta oko 8.000 dinara, dok komplet za osmi razred iznosi oko 17.000 dinara, zavisno od izdavača udžbenika kojeg je škola odabrala. Pored knjiga, đak mora da ima i sveske različitih formata, koje, zavisno od veličine, kvaliteta, broja listova i toga da li su ukoričene, koštaju od 10 do 490 dinara. Za početak godine je dovoljno pet-šest svezaka, a tokom godine potrebno je kupiti dvadesetak.

foto: Printscreen ORF

Pribor za pisanje i crtanje podrazumeva obavezne tri obične olovke, plavu i crvenu hemijsku olovku, penkalo i piši-briši olovku, drvene bojice, gumicu, rezač i mali lenjir, što dolazi u sklopu pernice, koja košta minimum 500 dinara, dok cena punih pernica ide i do 2.000. Učeniku je posebno za matematiku neophodan i komplet lenjira, koji košta oko 100 dinara, i šestar, koji ima cenu od minimum 150 dinara.

Što se tiče likovne kulture, tu je spisak malo duži pa treba obezbediti blok broj dva, tri, četiri ili pet, zavisi u koji razred osnovne škole ide dete, tempere, vodene boje, voštane boje, komplet četkica, paletu, posudu za vodu, krpu, flomastere, plastelin, samolepljivi kolaž-papir i kesu za blok, za šta treba izdvojiti od 2.500 dinara.

Tu je i fizičko vaspitanje, za koje je potrebna oprema u koju spadaju obavezne posebne patike, trenerka, helanke ili šorc, majica kratkih rukava i vijača, kao i vreća za opremu. Na spisku roditelja su i rančevi, koji su jedna od većih stavki - treba izdvojiti od 1.200 do 12.000 dinara.

Mnogi nastavnici i učitelji u školski program uključuju obaveznu lektiru, koja za prvi razred košta oko 500 dinara, dok je komplet za osmi razred oko 1.000. Podrazumeva se da je ovo školski pribor za početak godine koji se s vremenom obnavlja, pa je tako potrebno više puta kupovati hemijske olovke, rezače, gumice, sveske, blok za crtanje, drvene, voštane i vodene bojice i tempere. Tokom godine roditelji imaju i dodatni udar na džep, a to su izleti i ekskurzije. Pre svega oni predstavljaju avanturu za svako dete, a cilj ovih putovanja je i učenje novih stvari i obilazak različitih znamenitosti i kulturnih ustanova, a sve to košta. Tako cena za tri noćenja na nekoj planini u Srbiji košta oko 100 evra, dok su cene jednodnevnih izleta od 2.000 do 4.000 dinara.

TABELA - Spisak potrebne školske opreme Pribor Cena Sveska 10-500 Blok za crtanje br. 5 70 Kesa za blok 120 Tempere / vodene boje 250 Kolaž-papir 40 Komplet četkica 400 Drvene bojice 200 Voštane boje 180 Flomasteri 200 Pernica 500-2.000 Šestar 150 Ranac 1.200-12.000 Lektire 500-1.000 *Cene su u dinarima

TABELA - Cene kompleta udžbenika za osnovce Prvi razred 6.520 Drugi razred 6.780 Treći razred 7.470 Četvrti razred 8.830 Peti razred 14.230 Šesti razred 16.800 Sedmi razred 17.200 Osmi razred 17.200 *Cene su u dinarima

TABELA - Oprema za fizičko Patike 3.000 Majica 400 Šorts 2.000 Trenerke 2.000-10.000 Helanke 1.000 Vreća za opremu 600 *Cene su u dinarima

Ishrana Užina poseban trošak Za decu koja se odluče da užinaju u sklopu škole roditelji treba svakog meseca da izdvoje i oko 1.500 dinara. Međutim, ukoliko se odluče za samostalno donošenje užine - roditelji će verovatno morati da odvoje nešto više para za hranu svog đaka.

Zaštita od virusa Korona set ne sme da se razmenjuje Osim obavezne školske opreme i pribora, učitelji i nastavnici za vreme pandemije koronavirusa preporučuju da đaci kod sebe imaju zaštitne maske, vlažne maramice, toalet-papir, dezinfekciono sredstvo za ruke i papirne maramice. Strogo je zabranjeno da ovu dodatnu opremu učenici razmenjuju između sebe.