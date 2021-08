ĐAKE U SAD ĆE OVO POGODITI GORE OD KORONE Nema ko da ih vozi na časove, škole masno povećavaju plate i bonuse vozačima autobusa

Školski okrug u Delaveru ponudio je roditeljima da plate 700 dolara za sam prevoz, a okrug u Pitsburgu je odložio početak nastave i rekao da će stotine dece morati da pešače do škole. Škole širom SAD -a nude bonuse za zapošljavanje, pružaju obuku potrebnu za dobijanje komercijalne vozačke dozvole i povećavaju platu po satu kako bi privukli više vozača.

Nedostatak vozača autobusa komplikuje početak školske godine koja je već zakomplikovana visoko zaraznom delta varijantom, spornim neslaganjima oko zahteva za maskama i izazovom sustizanja gradiva izgubljenog tokom pandemije koja je besnela prošle godine.

Nedostatak vozača nije nov, ali nedostatak radne snage u mnogim sektorima i dugotrajni efekti pandemije pogoršali su situaciju, jer je otprilike polovina radne snage bila starija od 65 godina i ranjivija na virus, rekla je Džoana mekfarland, suosnivačica i izvršna direktorka školska kompanija HopSkipDrive, koja prati probleme školskog autobusa.

Njena kompanija je sprovela istraživanje u martu koje je otkrilo da je skoro 80 odsto okruga koji su odgovorili imalo problema u pronalaženju dovoljno vozača autobusa.

"To je zaista na prelomnoj tački", rekao je ona.

First Student, kompanija koja ugovara autobuske usluge za školske okruge širom okruga, ovog leta je u Montani i mnogim drugim državama održala događaje probne vožnje koje su nazvali „Big Bus, No Big Deal“ kako bi ljudima dali priliku da se okušaju u vožnji. Nadala se da bi to moglo ukloniti barijeru onima koji bi inače bili zainteresovani da pomognu deci da bezbedno dođu do škole i iz nje, rekao je Dan Redford, sa prvom učenicom u Heleni, Montana.

"Zapravo smo postavili zatvoreni kurs na sajmištu i pozvali smo javnost da dođe i sazna da nije velika stvar voziti veliki autobus", rekao je Redford. „Zapravo ih je prilično lako voziti. Sedite visoko. Imate dobar pregled".

U kompaniji ima 50 vozača autobusa i treba im još 21 pre početka nastave 30. avgusta, što je Redford nazvao bez presedana.

Posećenost je na Heleninom događaju bila lagana, ali su slični demonstracije, poput one nedavno održane u Sijetlu, dovele do više aplikacija.

Delta varijanta je takođe navela američke centre za kontrolu i prevenciju bolesti da preporuče univerzalnu masku u školama, posebno za decu koja su premlada za vakcinaciju. Ali u mnogim oblastima postoji talas žestokih protesta protiv maski.

Redford je rekao da je kompanija izgubila nekoliko vozača zbog zahteva u autobusima.

„Znam da sam imao mnogo vozača koji u to ne veruju i ne žele da se nose sa tim“, rekao je Redford.

Za roditelje, glavobolje školskog autobusa dolaze u posebno teškom trenutku.

Monika Haf bila je u sridu kod kuće u karantinu potencijalno zaražena koronom, kada je saznala da se školski autobus njenog 14-godišnjeg sina nije pojavio na njegovoj stanici u predgrađu Hjustona.

"Bila sam zabrinuta. Uplašila sam se. ... Nisam znala gde je “, rekla je. Osećala se posebno bespomoćno jer nije mogla da ode po njega a da ne dovede druge u opasnost od infekcije.

Na kraju je saznala da je vozač autobusa u osnovnoj školi pokupio stariju decu i odveo ih u srednju školu. Laknulo joj je kada je saznao da je stigao u školu, mada je i njegovo kasno početak bilo zabrinjavajuće jer još uvek postiže svoje mesto u studijama nakon što je zaostao tokom učenja na daljinu početkom prošle godine.

„Ove godine ima dovoljno razloga za brigu jer se ljudi ljute zbog maski“, rekla je ona.

Republikanski guverner Greg Abot prvobitno je zabranio školskim okruzima u Teksasu da zahtevaju maske, ali uspešni sudski izazovi naveli su u četvrtak teksašku obrazovnu agenciju da obustavi izvršenje njegove zabrane dok se izazovi kreću kroz sudove.

Na Floridi, mnogi od najvećih školskih okruga koriste menadžere kao vozače i sprovode druge mere zastoja kako bi učenici došli na nastavu kako školska godina počinje protiv političke borbe za maske u celoj državi između republikanskog guvernera Rona DeSantisa, koji želi da zabrani maske mandati i okruzi ubeđeni da su potrebni da bi deca bila bezbedna.

Predsednik Džo Bajden naložio je u sredu svom sekretaru za obrazovanje da istraži moguće pravne radnje protiv država koje su blokirale mandate školskih maski i druge zdravstvene mere za zaštitu učenika od korone.

Ekonomske sile su takođe u igri zbog nedostatka vozača autobusa. Za vožnju školskim autobusom potrebna je komercijalna vozačka dozvola za koju je potrebno nekoliko nedelja. A ljudi koji ih imaju često mogu pronaći bolje plaćen posao za koji nije potrebno podeliti dan za preuzimanje i predaju. Potražnja za komercijalnim vozačima samo se povećava sa porastom pandemijske online kupovine, rekla je Mekfarland sa HopSkipDrive-om.

Ali rad sa decom koja voze autobus može biti dobra profesija, dobro i za roditelje koji ostaju kod kuće ili penzionere koji žele da dopune svoje prihode, kažu izvođači radova. Nema zahteva za rad noću, vikendom ili praznikom. Izleti i sportski događaji mogu dodati više sati onima koji ih žele, rekao je Redford sa First Student.

Njegova kompanija dozvoljava vozačima autobusa čija deca imaju najmanje godinu dana da se voze autobusom sa njima dok rade, štedeći troškove dnevnog boravka, rekao je Redford, prenosi AP.

Jedan školski okrug u Mičigenu uspeo je da pronađe dovoljno vozača garantujući im da mogu raditi dovoljno sati u okrugu, uključujući i poslove domara ili u službi hrane, da bi se kvalifikovali za zdravstveno osiguranje, rekao je Dave Meeuvsen, izvršni direktor Udruženja za prevoz učenika u Mičigenu.

U predgrađu Solt Lejk Sitija, školski okrug Kenions bio je u teškoj situaciji pre oko mesec dana. Bilo je otprilike 30 vozača, pa bi njegova radna snaga bila premala da zaposli sve njihove rute, rekao je portparol Džef Hani. Administratori su objavili da će kancelarijski službenici možda morati da dobiju svoje komercijalne vozačke dozvole samo da svu decu dovedu u školu i iz nje.

"To je bilo vrlo alarmantno i zabrinjavajuće", rekao je on.

Okrug je takođe povećao plate vozačima autobusa i ponudio program koji pomaže ljudima da dobiju komercijalne dozvole. U proteklim nedeljama, primeta je sve veća. Ako nastave da dolaze istim tempom, distrikt bi trebalo da bude popunjen za godinu dana, rekla je Hani.

