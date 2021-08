KON: Kovid propusnice su PROTIVUSTAVNE, tu su pravnici, mi smo učinili sve što je do nas

Dr Predrag Kon, epidemiolog i član Kriznog štaba ocenio je da je stav javnog zdravlja svuda u svetu povodom kovid propusnica sličan, da su one neophodne, ali da su u Srbiji protivustavne!

"Mi imamo problem što ne može da se sprovede, jer je po nekim procenama to potivustavno. O tome ne mogu da pričam, mi ispoljavamo taj stav bukvalno na svakohj sednici Kriznog štaba ponovo. I sad je to bilo. Nema diskusije ako je nešto protivustavno,a sa druge strane vreme prolazi", kaže Kon i dodaje da je očaj koji određeni pojedinci osećaju sve je veći, ali da nema mesta za to, već samo za priču koliko je to važno.

On je ponovio da ekstremna polarizacija stanovništva nikom ne ide u prilog.

"Ne znam da li će ta ideja o kovid propusnicama biti odbačena. Tu su pravnici, to nije moja struka, jednostavno ne znam", ponovio je Kon i dodao da ne zna gde je pravni izlaz.

On je naglasio i da su se menjali zakoni u pređašnjem periodu, kako bi neke mere mogle da se sprovode i kontrolišu.

"Klizava je situacija, tvrdim da je u ovom trenutku smatram da je to najbolje rešenje, ali i zatvaranje svega je rešenje", zaključioj je član Kriznog štaba.

