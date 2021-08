PREDRAG KON U USIJANJU DANA: Otvorene škole znače mešanje virusa, vakcinisanje dece biće najvažnija tema

Broj obolelih od korona virusa iz dana u dan raste, a danas je zabeleženo 2.216 obolelih. Krizni štab predlaže kovid-propusnice, ali se posebno apeluje da se vakcinišu mladi, naročito pred početak školske godine. Koliki skok možemo da očekujemo? Da li će se svi odazvati na treću dozu i kakva nas jesen očekuje? Gost Usijanja dana je dr Predrag Kon, epidemiolog i član Kriznog štaba. Urednica i voditeljka emisije je Silvija Slamnig.

- Današnja sednica je bila konstruktivna, sa predsednicima sindikata prosvete, i jedina tačka dvenog reda je bila početak škole. Ostale tačke se nisu razmatrale. Školsa godina će početi uobičajeno, a menjaće se u zavisnosti od razvoja situacije. Maske će nositi samo kad odgovaraju, a nastavnici u zavisnosti da li su vakcinisani a da li nisu. Posle će se menjati, ako neko se zarazi, ide onlajn. Biće zahtevno za one koji će pratiti situaciju u školama, ali ja neću da se mešam jer je napravljen tim za praćenje.

- To zavisi i od vakcinisanja deca, koja je sad jako mala. Profesor Konstantinidis je bio vrlo precizan, i to nisu pojedinačna mišljenja, i to će biti stav organizacija, jer u situaciji kada deca idu u školu doći će do mešanja virusa, i to će značiti dugogodišnju borvu sa virusom. Druga stvar je to što deca imaju najsnažniji odgovor na vakcinu, i ne vakcinišu se bez razloga. To će biti pitanje kada vakcine budu trajno registrovana. To će biti najvažnija priča.

- Ovo je priča o civilizaciji, ili si za nju, ili hoćeš da se vratiš duboko u prošlost. Peticije koje se potpisuju protiv vakcinacije su potpuno besmislene, neutemeljene,iza toga postoji neki stav, a oni nemamu odgovor. Najviše na svetu volimo svoju decu, a ne želimo da ih vakcinišemo. Strašno je kad neki profesor sa Medicinskog fakulteta priča protiv. to je lupetanje da nema reči, to je okrutno prema deci Nema tu između.

- Deca preko 15 godina mogu sama da odu da se vakcinišu bez dozvole roditelja, od 12 do 15 godina odlučuju roditelji.

- Svi koji pričaju protiv vakcinacije ne misle koliko je ljudi umrlo. Virus se sada ne širi toliko brzo, ali ljudi se vraćaju sa odmora. U toku sledeće nedelje bi prirodno bio vrh talasa, ali ima raznih događaja koje nas koji se ovim bavimo mnogo neviraju, kao koncerti, utakmice, ali život ide dalje, ali su to mesta rizika.

- Kovid propusnice su protivustavno, mi u Kriznom štabu smo učinili sve. To pravnici odlučuju, to nije moja struka, a mi jasno izražavamo stavove, u nekim zemljama sve to funkcioniše. Ja tvrdim da je to u ovom trenutku najbolje rešenje. A niko neće das predloži ponovno zatvaranje.

- 30 godina sam radio na vakcinama, uvek je bilo da se daje ista vakcina, samo ako nemate istu, odna se prima druga, pogotovu što su od različitih proizvođača. Moj prijatelj u penziji je posle 2 doze sinofarma ustanovio da nema antitela, i hteo je da primi treću dozu neke druge firme, a ja mislim da je bolje da primi od istog proizvođača. ali zna se d akad prođe 6 meseci neće škoditi bilo koja vakcina.

- Mora se raditi na značaju vakcinacije, svaka trudnica se može da se uplaši kada sedne na internet. Sa izabranim lekarom treba pričati o vakcinaciji.

- Ne interesuje me bilo koja partija, sarađivao bih sa nekim drugim kad bi bio umestno SNS. Ne učestvujem u politici ali ću biti uz vlast zbog medicine.

- Primio sam treću dozu, nisam kombinovao.

