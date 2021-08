VELIKE ISTORIJSKE ZABLUDE Vuk Drašković u Usijanju dana: Milošević je hteo da poraz u Krajini kompenzuje pobedom na Kosovu

Tokom istorije manipulisalo se sa raznim verzijama događaja u zavisonosti od toga ko ih je i kada pisao, a neretko su se i priče iz književnih epova prikazivale kao istorijske činjenice, čime su se stvarale svojevrsne istorijske zablude koje su završavali i u udžbenicima.

Lider Srpskog pokreta obnove i nekadašnji šef diplomatije Vuk Drašković u Usijanju dana izdvaja najveće zablude koje su pratile Srbe tokom istorije. Komentarisaće događaje od Maričke bitke i Boja na Kosovu, Prvog i Drugog svetskog rata, kao i događaje tokom zločinačke akcije Oluja koju su pripadnici hrvatske vojske i policije pokrenuli 4. avgusta 1995. godine kada je oko 220.000 Srba proterano sa svojih ognjišta, a 1.877 je poginulo i nestalo.

Govorili ste da je Oluja dogovorena između Miloševića i Tuđmana?

- Međunarodna trojka uspela je da prisili Tuđmana na plan Z4 po kome je najveći deo Krajine dobijao status države u državi, sa svojim predstavnicima u hrvatskom Saboru. To su na žalost predstavnici Srba u Hrvatskoj, crkva, sve stranke u srbiji osim SPO i akademici, odbacili. Bio sam razgovarao sa Kristoferom Hilom, oni su mislili da će u Kninu taj plan da prihvate, ali su oni odbili to pod direktnom naredbom Miloševuića, jer s eon plašio da će sve što bi Hrvatska dala Srbima on to morati da da Albancima na Kosovu. On je mislio da bi krajiški poraz može da pretvori u kosovsku pobedu.

- Kosovski ep je nametnuo Kosovski boj kao centralnu bitku, a nisu mogle da budu dve centralne bitke. Lazar je odabrao rečima da je "nebesko carstvo uvek i doveka". To je srpska Ilijada i Odiseja, jer ceo jedan narod, vojska i vladar postaju kolektivni Hrist koji se svesno žrtvuju radi vaskrsnuća. Tragedija je što je povučen znak jednakosti, najpre crkva, između ovavkog mita i stvarnosti, namećući srpskom narodu obavezu izginuća. Mi danas imamo u SANU koji tvrde da je nama smrt zapisana u genima. To je strašno. Lazar je na Kosovo išao da pobedi, ali po svoj prilici niko nije pobedio.

- Najveću cenu kosovskom zavetu platili smo 27. marta 1941. Tu nema ničega što ja smatram da je za ponos. To je za crni flor. Trojni pakt nije ni potpisan, Andrić je tada rekao da ništ anismo izgubili i da smo sve sačuvali. Kad je pukla vest da smo dobili sve te koncesije u Beču, Ante Pavelić je izjavio da je to crni dan i da su ih saveznici izdali i podržali Kraljevinu Jugoslaviju, i da su srušeni njihovi snovi. "Jedina nada je da će ludi Srbi srušiti sporzaum", rekao je tad, što se i desilo. Britanci su imali potkupljene ljude u Srbiji, a patrijarh Dožić se tada pozvao na Lazara rečima da nemamo drugog izbora nego da idemo za Lazarem.

- Nije istina da nas je Rusija izdala u Prvom srpskom ustanku, tad je bila u smrtnoj upasnosti, ali izdala nas je Sanstefanskim mirom 1877.

