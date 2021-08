NIKOLI (15) JE CELA PORODICA DOBILA KORONU, TATA JE PROŠAO BAŠ LOŠE: On uskoro prima revakcinu, na ovo je nagovorio celu familiju

Nikola Savić (15) iz Kraljeva, đak medicinske škole u utorak, dan pred polazak u školu prima drugu dozu Fajzer vakcine i svojim primerom želi da podstakne vršnjake da učine isto.

Ovaj srednjoškolac ispričao nam je kako je do te odluke došao. - U februaru ove godine cela naša porodica dobila je koronu. Prvo je dobila moja starija sestra. Izolovali smo je, ja sam joj prilazio sa odelom maskom, i računao proći će za 14 dana jer je lakši oblik i moći ćemo da se vratimo pravom životu. Međutim, počeli smo svi da se razboljevamo. Mama, ja, pa tata. Sve za 10 dana. Tata je najgore prošao.

Krenulo je sa upalom levog plućnog krila, proširilo se na desno. Svaka četiri dana smo išli kod lekara, svi fokusirani na njega, i uvek je bilo - sve gore. Na sreću, uspeli smo da je pobedimo - priča Nikola objašnjavajući kako je bio uplašen za očev život, jer su već u rodbini imali smrtne slučajeve od kovida.

foto: Ustupljene fotografije

- Tata nije mogao do stola da jede koliko je bio loše. Bilo je strašno to doživljavati - kaže on i dodaje da je osećao i bes jer ne može u školu i propušta nastavu koju toliko želi da prati. Tako je nakon preležane korone ubedio roditelje da se vakcinišu. Mama Jelena (48) nam je rekla da je Nikola jedan dan samo došao i rekao "vas dvoje morate da se vakcinišete".

foto: Ustupljene fotografije

- Bili smo svesni da je u pravu i primili smo kinesku vakcinu. Kad smo se vakcinisali njega smo odveli kod pedijatra, detaljno su ga pregledali, izvadili krv, i dete je izabralo Fajzer vakcinu, što je lekar odobrio - priča ponosna mama dodajući da je Nikolu razredna pohvalila i rekla da će se potruditi da ga pošalje na vežbe koje toliko želi jer je vakcinisan.

foto: Ustupljene fotografije

Ovaj petnaestogodišnjak nam je rekao da je uspeo da ubedi još nekoliko drugara da se vakcinišu.

- Neki su me pitali zašto sam to uradio. Objasnio sam svoj stav, rekao da nije strašno, da sam dobro, i da je to za dobro svih nas. Prvi sam u prvoj i drugoj godini koji se vakcinisao, a imamo po pet smerova po 30 učenika. Posle mene su se iz mog razreda vakcinisali njih troje, i iz drugog razreda još dvoje. To moramo svi da bi se ove bolesti rešili - zaključio je za Kurir mladić koji je maštao o tome da bude dermatolog, ali je shvatio da će ipak biti medicinski tehničar sa završenom Višom školom jer je, kako kaže, sada tokom korone uvideo doprinos tih hrabrih ljudi.

Podsetimo, vakcinacija dece starije od 12 godina moguća je u Srbiji još od juna ove godine.

Kurir.rs / Suzana Trajković