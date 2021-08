MIHAJLO IMA 15 GODINA I DOBROVOLJNO JE PRIMIO FAJZER VAKCINU: Dečak iz Plane za Kurir: OVO JE JEDINI NAČIN DA JE POBEDIMO!

Mihajlo Milenković iz Velike Plane ima samo 15 godina i odlučio je dobrovoljno da se vakciniše Fajzer vakcinom, i tako da primer svim svojim vršnjacima da urade isto kako bi se zaštitili od korona virusa!

Ovaj petnaestogodišnjak je u domu zdravlja u Velikoj Plani juče primio vakcinu, posle koje se, kako kaže, oseća dobro!

Mladi Mihalo kaže da su ga roditelji podržali u želji da se vakciniše. Dečak je za Kurir rekao da se oseća dobro.

- Ništa me nije bolelo. Osećam se dobro posle vakcine. Smatram da svi ovo treba da urade. Vakcinisao sam se da bih zaštitio sebe i svoju okolinu. Ne spadam u rizičnu grupu, zdrav sam, ali uvek slušam ono što govore lekari. Hteo da budem bezbedan jer je vakcina jedini spas i jedini put ka normalnom životu. Želim da zaštitim ne samo sebe, već i sve u svojoj okolini - rekao je on, ispričavši nam potom da nisu svi bili toliko uz njega u ovoj odluci. - Drugari su mi rekli da nikako ne uzimam vakcinu i da sam "lud što to radim". Na ovaj način želim svim mladim ljudima da uputim poruku da se vakcinišu, jer je to jedini način da se vratimo normalnom životu, a upravo mi mladi smo to osetili najviše na svojoj koži. Imali smo onlajn nastave, nismo se viđali u školi, na igralištu, manje smo se družili. To nam je sve korona napravila, i da bi je pobedili i vratili se normalnom životu moramo da se vakcinišemo - rekao je on. Inače, Mihajlo je đak Ekonomsko-ugostiteljske škole "Vuk Karadžić" i jedini je među svojim vršnjacima koji je uzeo vakcinu.

- Ovde u Velikoj Plani vlada pogrešno mišljenje o vakcini, i nažalost, malo ljudi se vakcinisalo. Ljudi nalaze razloge, ali mislim da su dezinformacije te zbog koji je odziv tako loš - rekao je on.

Vakcinacija dece od 12 godina u Srbiji organizovana je na osnovu preporuka Svetske zdravstvene organizacije. Pedijatri su pozivali i ranije roditelje da zaštite svoju decu vakcinom jer zbog sezone odmora, čestih proslava i manifestacija, kao i skorog početka školske godine kada se očekuje povećanje broja obolelih.

