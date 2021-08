UKRAJINSKA DOKTORKA NAPUSTILA RODNU ZEMLJU JER SE ZALJUBILA U SRBINA: Prešla sam 3.000 kilometra, ostavila sve i došla u Prokuplje

Život jeste čudo i često to shvatimo u životima sasvim običnih ljudi, naših prolaznika. Najviše se to čudo ogleda u spremnosti da se sve promeni iz korena kada se oseti prava ljubav. Takav je slučaj doktorke Irine Stoljarenko Kaličanin (41), koja je napustila ukrajinski Harkov i došla u jednu malu sredinu kakva je Prokuplje, jer je baš ovde čovek njenog života Siniša Kaličanin (46).

Porodica

- Rodno mesto je tamo gde ti je porodica, a moja je ovde. Nijednog trenutka se nisam pokajala što sam prešla 3.000 kilometara, ostavila sve i došla da živim u Prokuplje. Doduše, veliki grad kakav je Harkov sa 1,4 miliona stanovnika ima mnogo više mogućnosti za zanimljiviji život, ali sam sasvim zadovoljna - kaže Irina.

U braku sa Sinišom je pet godina, imaju trogodišnju ćerku Milicu, a Irina je već skoro dve godine lekar u Hitnoj pomoći prokupačkog Doma zdravlja.

- Upoznali smo se preko interneta, ni sama ne znam kako, jer mu je profilna slika bila strašna. Onda smo putem Skajpa svakodnevno pričali. On nije znao ruski, ja nisam srpski, ali smo se super sporazumevali. Od početka je bio uporan da dođem, ali sam ja morala da rešim svoje privatne obaveze, da zatvorim privatnu firmu, sakupim novac za kartu i u Srbiju sam stigla 26. decembra 2016. Kako ništa ne prepuštam slučaju, imala sam povratnu kartu - kroz smeh priča Irina.

Ona dodaje da Siniši nije rekla da je lekar, odnosno supspecijalista pulmologije, jer je još u Ukrajini nakon određenog vremena provedenog u bolnici odustala od medicine i otvorila privatnu firmu.

- Tamo su lekari loše plaćeni. U vreme kada sam došla, plata pulmologa je bila 85 evra, sada je zbog ove situacije 150 evra. Zato mu nisam ni pominjala da sam lekar jer sam odustala od medicine i tek je od moje majke saznao za to.

Odmah je zavoleo

Irinina sestra je stomatolog, a zet pedijatar koji ima svoju kliniku, roditelji su joj u penziji. Ispostavilo se da su savršen par, pa su se venčali 17. januara 2017.

- Da se razumemo, u Ukrajini sam imala dobar život, posao, ali nisam naišla na muškarca svog života. To se promenilo kada sam upoznala Sinišu - priznaje Irina.

I tako je krenuo njen novi život u potpuno nepoznatoj sredini. Vedra, smirena, ona se lako uklopila.

- Bila je puka slučajnost što sam stupio u kontakt s njom, ali čim sam to uradio i kad smo počeli da pričamo, znao sam da je ona žena mog života - ističe Siniša.

Uživa

Srbi više vole decu

l Kada upoređuje život u Prokuplju i Harkovu, Irina kaže da ima mnogo razlika. Život u većem gradu je lepši, ali ovde je za porodicu bolje.

- Srbi mnogo više vole decu. Kod nas je to nekako hladnije. Ono što me je na početku zbunjivalo je što, kada izađemo da prošetamo, ne znamo kada se vraćamo kući, jer stalno usput neko naiđe, stajemo, nešto pričaju. To mi nikako nije bilo jasno. Ja sam živela u soliteru i prve komšije nikada nisam ni videla.