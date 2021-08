GLUMICA KEJT BOSVORT ŠOKIRALA OBJAVOM: Razvodim se, sad kreću pozivi u 4 ujutro, ali i to je LJUBAV! (FOTO)

Glumica Kejt Bosvort je na društvenim mrežama objavila crno-belu fotografiju na kojoj ljubi supruga Majkla Poliša.

U opisu fotografije je napisala da se rastaju, ali da se i dalje vole i da nastavljaju poslovno da sarađuju.

Glumica Kejt Bosvort (38) poznata je po ulogama u filmovima "Povratak Supermena" i "21". Tri godine je u bila u vezi sa Orlandom Blumom, a 2012. godine se udala za reditelja Majkla Poliša (50). Krajem avgusta je trebalo da slave godišnjicu braka.

Na društvenim mrežama je objavila crno-belu fotografiju na kojoj se ona i Majkl ljube, a opis je započela citatom iz filma "Ben Sur" koji ih je spojio.

- Početak je često najbolji deo ljubavi. Vatromet, magneti, pobuna - atrakcija. Početak signalizira široko otvoreno područje mogućnosti. Podelite hamburger sa nekim kad se zaljubite i možete srećno umreti znajući da vam je ovo poslednji obrok. Kupite bocu viskija. Pustite tu savršenu pesmu na džuboksu i zaplešite sa nekim koga poznajete celi život, iako ste se upoznali pre nekoliko minuta - započela je glumica opis fotografije.

- Svi se bojimo kraja. Da izgubimo ono što imamo jer smo dobili ono što smo hteli. Biti vezan uz očekivanje ishoda. Št ako odlučimo da se ne bojimo, nego da volimo. Ako je taj najosetljiviji poslednji treptaj plamena postao potpuno druga vrsta peći. Možda će nekima ovo zvučati čudno, drugima romantično. Za nas: ovo je istina - dodala je.

- Srca su nam puna jer nikada nismo bili toliko zaljubljeni i duboko zahvalni jedno za drugo kao što to činimo u ovoj odluci o razdvajanju. Zajedno, tokom poslednjih deset godina, Majkl i ja smo svaki put odabrali ljubav. Danas se čvrsto držimo za ruke kao što smo zapleli prste na dan našeg venčanja. Naše oči gledaju dublje jedno u drugo, sada s više hrabrosti. U procesu otpuštanja priznali smo da naša ljubav nikada neće prestati. Veza jednostavno ne nestaje. Ljubav se produbljuje, srce se širi - napisala je Kejt i dodala da uprkos razdvajanju ona i Majkl nastavljaju da sarađuju.

- Znamo da stižu pozivi u 4 ujutro. Pesme će se razmenjivati ​​radi komuniciranja samo onoga što pesme mogu. Smejemo se dok planiramo sledeći zajednički film i uzbuđeni smo što možemo podeliti našu najnoviju saradnju. Verujemo da su najepskije ljubavne priče one koje nadilaze očekivanja. Naša najveća čast bila je doživeti ljubav ovako, i nastaviti se čuditi lepoti evolucije ljubavi. Ono što se događa kad nečemu dođemo do kraja i shvatimo ... tek smo na početku. Ovo je ljubav. I to ćemo popiti - zaključila je, a brojni pratioci su joj u komentarima izrazili podršku.

(Kurir.rs/A.M.)

Bonus video:

