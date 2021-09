KAKO DA KORISTITE KUĆNE UREĐAJE, A DA ZNATNO SMANJITE RAČUNE ZA STRUJU: Jedna stvar je ključna

Svakom domaćinstvu velika stavka u kućnom budžetu svakako su računi. A za glavu se najčešće hvatamo kad stigne račun za struju.

Postoje kućni aparati bez kojih ne možemo da funkcionišemo u savremeno doba, ali postoje načini da ih koristimo bez razlike, ali sa znatno manjom potrošnjom. Cake uvek postoje! Na primer, na potrošnji klima-uređaja možete uštedeti tako što ćete smanjiti temperaturu hlađenja. Na samo jednom stepenu niže možete uštedeti oko tri odsto struje. Isto tako, ukoliko veš perete na 40 stepeni, a ne na 60, mašina će trošiti dvostruko manje struje. Gašenje šporeta ili rerne nekoliko minuta pre kraja kuvanja je ušteda, a hranu bez problema možete kuvati ili peći još neko vreme dok se uređaj hladi.

Veliki potrošači struje u kući su frižider i zamrzivač, jer su uključeni stalno. Ipak, uštedećete ako podesite da temperatura hlađenja bude stepen-dva bliže nuli. Takođe, zamena običnih sijalice štedljivim ili LED sijalicama je mudar potez jer one troše do 80 odsto manje energije i traju oko deset puta duže od običnih. Dakle, mogućnosti za uštedu ima dosta, samo treba znati.

Frižider i zamrzivač snage od 200 do 400 vati potroše oko četiri kilovata dnevno, to jest oko 1.200 dinara mesečno.

Zanimljiva je činjenica da je bojler potrošač koji potroši oko 15 odsto električne energije u domaćinstvu. Kada bojler stalno radi, on troši oko 2.000 vati na sat. Racionalisanjem može ipak da se uštedi. Naime, ako se on stavi na 50 odsto snage, trošiće kilovat na sat.

Šporet

Isključite ringlu deset minuta pre kraja kuvanja

Što više kuvate, to će više da vas košta! Električni šporet snage jednog do tri kilovata za 20 do 60 minuta potroši jedan kilovat struje. Ako ga koristite svakodnevno po dva sata, na to mesečno ode i 2.000 dinara. Ipak, i tu može malo račun da se "krajcuje", samo treba malo discipline. Na primer, isključivanje rerne i ringle pet do deset minuta pre nego što je jelo gotovo jedna je od caka, a uvek treba koristiti šerpe koje su prečnikom približne prečniku ringle i šerpe s duplim dnom.