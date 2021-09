OBAVEZNO ŠTIVO NA POČETKU ŠKOLSKE GODINE: Vodič koji edukuje mlade o digitalnom nasilju i zaštiti ličnih podataka

U susret početku školske godine objavljen je „Vodič za digitalnu bezbednost mladih – zaštita privatnosti i sprečavanje digitalnog nasilja“ sa ciljem da se mladi zaštite na internetu.

Jedna od autorki ovog vodiča Kristina Kalajdžić, istraživač organizacija Partneri Srbija i Beogradska otvorena škola, za Kurir televiziju kaže da su pre izrade vodiča imali seriju treninga sa srednjoškolcima koji su im pomogli da uvide kako mladi percipiraju privatnost.

"Oni su dobri u to me da prepoznaju da je jedan vid zaštite da imaju bolje lozinke ili da čuvaju profile od hakovanja. Mere zaštite kojima pribegavaju su tehnološke prirode, a manje razmišljaju o tome kako njihovo ponašanje na društvenim mrežama utiče na to da im privatnost bude narušena i potencijalno dođe do digitalnog nasilja", navela je ona.

Kalajdžićeva je navela da na pitanje da li objavljuju fotografije prijatelja bez njihove dozvole, uglavnom odgovaraju pozitivno.

"Zapravo edukacija mladih treba da ide u pravcu toga da je najviše do njih, da oni upravljaju svojim podacima i svim onim što postavljaju na društvene mreže i da je to najveća mera zaštite", zaključila je sagovornica Kurir televizije i posavetovala roditelje ali i učenike da pročitaju vodič, te da on nudi i savete za školske ustanove.

Autorka je dodala da se mladi uvek mogu obratiti povereniku za zaštitu podataka o ličnosti, kome može da se prijavi povreda prijatnosti, lli i školama i društvenim mrežama na kojima je nastao problem.

