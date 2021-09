EVO ZAŠTO JE ZNAČAJNA VAKCINA! NOVO VELIKO ISTRAŽIVANJE POKAZALO: Nevakcinisani imaju 11 puta veće šanse da umru od kovida!

Osobe koje se nisu vakcinisale protiv kovida 19 imaju 11 puta veću verovatnoću da umru i 17 puta su u većem riziku da budu hospitalizovani, pokazuje najnovija velika studija koju je objavio američki Centar za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC). Nevakcinisani su, prema ovoj preliminarnoj studiji koja je rađena od aprila do sredine jula ove godine, na uzorku od 600.000 kovid pacijenata u SAD, imali i četiri i po puta veće šanse da se zaraze korona virusom.

- Vakcinacija deluje i zaštitiće nas od teških komplikacija kovida 19 - rekla je u petak dr Rošel Valenski, direktorka CDC, a preneo američki CNN. Naime, američki centri za kontrolu i prevenciju bolesti su do 30. avgusta primili izveštaje o 12.908 teških slučajeva kovida 19 među potpuno vakcinisanim ljudima, koji su rezultirali hospitalizacijom ili smrću. S druge strane, do tog datuma je u SAD potpuno vakcinisano 173 miliona građana, što znači da su kod vakcinisanih šanse da dožive težak oblik kovida jedan prema 13.000. Ova studija koja je sprovedena u 13 američkih država pokazala je i da je od januara do juna u bolnicama bilo hospitalizovano samo četiri odsto potpuno vakcinisanih osoba.

Čak 70 odsto pacijenata koji su vakcinisani, a koji su kasnije zbog kovida hospitalizovani, bilo je starije od 65 godina, dok je 87 odsto umrlih vakcinisanih bilo starije od tog uzrasta, pokazuje studija.

Zanimljivo je i to da je istraživanje pokazalo i da u periodu od kraja juna do kraja jula, kada je najmanje polovina svih zaraženih bila inficirana delta varijantom virusa, nevakcinisane odrasle osobe u SAD su imale oko 10 puta veće šanse da budu hospitalizovane zbog kovida nego potpuno vakcinisane osobe.

Ovo sve su više nego jansi dokazi o značaju vakcinacije, a to isto smatra i bivši direktor Klinike za tropske i infektivne bolesti, infektolog prof. dr Dragan Delić koji kaže za Kurir da su ovi rezultati očekivani:

- Drugo istraživanje, u Nemačkoj, pokazalo je da je među umrlima od kovida 98,5 odsto onih koji nisu vakcinisani, dakle samo 1,5 odsto je bilo vakcinisanih. Mnogi su istraživači dokazali efektivnost vakcina, to više nikome ne bi trebalo da bude nikakva dilema. Iz tog razloga, bilo bi dobro da i naša struka izađe sa svojim podacima o efikasnosti vakcina i da se ta efiktivnosti uporedi među vakcinama.

Stariji u većem riziku Vakcinisani u bolnicama imaju u proseku 73 godine Vakcinisane odrasle osobe koje su hospitalizovane zbog korone u proseku su, kako pokazuje studija, imale 73 godine, a oko 71 odsto njih je imalo tri ili više zdravstvenih problema, kao što su dijabetes, srčane, autoimune bolesti i druga stanja. Navakcinisani pacijenti, sa druge strane, su u proseku imali 59 godina, a 56 odsto je imalo tri ili više pratećih bolesti, pokazuje američka studija.