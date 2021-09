NEĆE VAKCINE PO SISTEMU NE MOŽE NAM NIKO NIŠTA: Kon o kovid propusnicama, nošenju maski i đacima! Građani imaju novi stav

Imamo neku potrebu da pevamo "ne može nam niko ništa, jači smo od sudbine", to je naš moto i u toj navodnoj snazi zaboravljamo da imamo vrlo snažno oružje sa kojim možemo da se štitimo, rekao je epidemiolog i član Kriznog štaba dr Predrag Kon. Naglasio je da se većina onih koji ne žele da se vakcinišu oslanja na izmišljotine.

Epidemiolog i član Kriznog štaba dr Predrag Kon rekao je da se iskreno nada da će kovid propusnice biti uvedene i da je iz Gradskog zavoda za javno zdravlje pokrenuta inicijativa da treba da se okupljaju oni ljudi koji su zaštićeni ili testirani negativni.

- Mi smo još u aprilu iz Gradskog zavoda to prosledili Gradu. Krizni štab Grada Beograda je to prosledio kao pitanje Kriznom štabu i dobio odgovor da to nikad nije bilo na dnevnom redu, da je to protivustavno - kazao je Kon.

Dodao je da je jedan deo Kriznog štaba uporno insistirao na kovid propusnicama i da smatraju, sa stanovištva javnog zdravlja, interes narodnog zdravlja na prvom mestu i da ne misle da je to protivustavno.

foto: RTS

Kon je naveo da i dalje nije raspravljano o tome na kojim mestima će se sprovesti uvođenje kovid propusnica i da je u toku priprema za potencijalno sprovođenje.

- Najvažnije je da ljudi shvate da organizovana veselja bilo gde treba da budu na ovaj način, da se poštuje okupljanje ljudi koji su zaštićeni. Biće lakše i onome koji organizuje svadbu, da država stoji iza toga, nego da svako donosi dokaz o tome da je zaštićen - kazao je Kon.

Govoreći o održavanju festivala i masovnih događaja tokom leta, Kon je poručio da se nigde nije pogrešilo i da smatra da je kod većine ljudi na nacionalnom nivou doneta odluka, poput referenduma, da ne poštuju mere, iako ih dobar deo ljudi poštuje.

- Zadominirao je stav da je besmisleno nositi maske, zadominirao je stav da ne treba da se vakcinišemo. Imamo neku potrebu da pevamo i da 'ne može nam niko ništa, jači smo od sudbine', to je naš moto i u toj navodnoj snazi zaboravljamo da imamo vrlo snažno oružje sa kojim možemo da se štitimo, a sa druge strane zarivamo glavu u pesak, kao da se ništa ne događa, ne vidimo ljude koji umiru, ne vidimo zdravstvene radnike koji se satiru od posla - naglasio je Kon.

foto: Kurir

"Oni koji ne žele da se vakcinišu oslanjaju se na izmišljotine"

Član Kriznog štaba je naveo da se oni koji ne žele da se vakcinišu oslanjaju na izmišljotine.

- Jer je neko izmislio i zamislio neku situaciju i predstavlja je kao istinu i onda samo nadovezuje jedno na drugo i pravi konstrukcije koje su kompletno izmišljene. Kada se bazira sve na izmišljotini i donosi odluka, to je duboko pogrešno - kazao je Kon.

Dodao je da se pitanje poverenja stvara decenijama i da se oni koji se bave vakcinacijom decenijama neprekidno bore sa antivakcinalnim stavovima.

Govoreći o školama, Kon je naveo da je u pitanju "naduvavanje" i da je u Beogradu zahvaćeno 60 škola, da je u osnovnim školama zahvaćeno 250 učenika, a u srednjim njih 213.

Dodao je da nastavu u Beogradu pohađa oko 160.000 učenika i da virusom nije zahvaćen ni jedan odsto učenika.

- Pošto deca relativno brzo prebolevaju, to nije ništa. Ono što sam ja rekao da je to užasno zahtevno, jer mi ove brojeve ne bi imali da svako dete, svaki roditelj nije ispitan od epidemiologa. Četiri stotine roditelja ispitati i držati pod nekim nadzorom koji je telefonski - kazao je Kon.

"Potpuno mi je jasno da se deca neće vakcinisati"

Kada je reč o vakcinaciji dece, Kon je istakao da mu je potpuno jasno da se deca neće vakcinisati, ali da ima oko 10 odsto dece koja bi morala da se vakcinišu zbog svog zdravstvenog stanja.

- Ako gledate koliko je to, na populaciju od 12 do 17 godina, to je blizu 400.000. Deset posto je 40.000. Mi sada imamo negde oko 6.000 vakcinisane dece. To samo pokazuje kakav je odnos prema deci. Nevakcinisanje te dece je direktni atak na njihovu zdravstvenu bezbednost. S druge strane, odluka da se deca ne vakcinišu, kome pripada? Prvo i osnovno, pedijatri su najodgovorniji da li se deca vakcinišu ili ne i onda dolazimo do roditelja i lične odgovornosti i da li treba deca da se sistematski vakcinišu ili ne. Zasada je stav da ne treba - kazao je Kon.

Istakao je da moramo da shvatimo da deca nisu ugrožena i da ne treba da se čudimo što epidemija traje, pošto smo se odlučili za prirodni tok virusa.

(Kurir.rs/RTS)