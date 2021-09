NAKON SKANDALA U OSNOVNOJ ŠKOLI OGLASILO SE UDRUŽENJE RODITELJ: U školama traže PARE NA RUKE za udžbenike, to je NEPRIHVATLJIVO!

Usred školske godine i kupovine obaveznih udžbenika koji su veliki izdatak za kućni budžet, roditelje osnovne škole "Branislav Nušić" šokirao je postupak učiteljica koje su od roditelja zahtevale da izdvoje još 1.650 dinara za komplet zbirki zadataka, ali i kontrolne vežbe iz srpskog jezika, matematike i prirode i društva.

Kakvu nam poruku šalju ovakvi postupci nastavnog osoblja i uslovljavanje roditelja da kupuju dodatne, već napisane udžbenike i to sa rešenjima zadataka. Da li će đaci učiti napamet ili će njihovi rezultati zavisiti od znanja koje će dobiti od savesnih i odgovornih nastavnika, pitali smo našu današnju gošću Pulsa Srbije, Draganu Soćanin iz udruženja Roditelj.

- Nas su roditelji šokirali, bilo je situacija i pre nekoliko godina da komplet udžbenika za prvi razred osnovne škole iz srpskog jezika sadrži 5 udžbenika ukupno. Na sveukupnu cenu to uopšte nije malo. Mi roditelji ostajemo uskraćeni za odgovor na pitanje koje svake godine postavljamo a to je da li je deci od prvog do četvrtog razreda zaista potrebno toliko udžbenika i čemu služi tolika literatura i kako dete da priušti to sebi ukoliko roditelj nema sredstava. Plaćanje na ruke je takođe problem i da se raspitaju da li je to neko odobrio, da li su to nastavni materijali koje je odobrila škola. Trebalo bi u celoj školi da postoje regulatorna tela koja kontrolišu to. - rekla je Dragana.

