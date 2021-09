CENA POLOVNJAKA MOGLA BI OPET DA BUKNE: Šta je koštalo 7.000, mogli bi da skoči na 11.000 evra?!

BEOGRAD - Uprkos poskupljenju i do 30 odsto u poslednjih godinu dana, polovni automobili mogli bi i dodatno da poskupe, a veći ceh treba očekivati sa više frontova.

Prvi bi mogao da bude nestašica delova u proizvodnji novih automobila, zbog čega su mnogi auto giganti već počeli da prave ozbiljne rezove u industriji, a drugi - novi propisi u Nemačkoj zbog kojih bi uvoz polovnjaka iz ove zemlje mogao da poskupi i do 20 odsto. Pritom treba reći, da u Srbiji polovnjaci čine čak 85 odsto ukupnih registracija.

Cena "polovnjaka" je počela da raste još početkom prošle godine. Prvo su skočile desetak odsto, kao posledica pandemije i posledičnog pada potražnje, a onda drastičnije tokom leta. Početkom ove godine nabavka pojedinih modela je uveliko bila skuplja za 20 do 30 odsto nego što je uobičajeno.

Trend se na tržištu polovnih automobila dodatno zahuktao ove godine sa pojavom informacija da će pored pandemijskog, doći i nekoliko poskupljenja prouzrokovanih drugim faktorima, kao što su izmene zakona u Nemačkoj, te nestašica čipova na globalnom tržištu. Praktično automobili koji koštaju oko 7.000 evra, mogli bi da poskupe skoro 4.000 evra.

Prethodnih meseci bilo je reči o nemačkom Zakonu o garancijama, i najavi izmene tog zakona, čime bi trebalo da se usklade nemačke direktive sa Direktivom EU o prodaji robe. Naime, u slučaju da Nemačka bude promenila svoj zakon, prodaja polovnih automobila iz te zemlje bi mogla da bude desetkovana.

Nemačko udruženje dilera automobila očekuje da bi usvajanje izmena zakona donelo rast cena polovnih automobila za 10 do 20 procenata.

Prethodni rok za garancije bio je šest meseci, a produženje garancije i efekti, odnosno troškovi takve odluke stvaraju problem trgovcima. S druge strane, iako ova odluka ide na ruku kupcima polovnih vozila, jer bi trebalo da im obezbedi veću sigurnost da su vozila koja kupuju ispravna ili bar besplatnu popravku u roku od godinu dana ako dođe do nekog kvara, dugoročno bi moglo doći do negativnih promena, poput poskupljenja automobila.

Državno udruženje nezavisnih trgovaca motornim vozilima (BVfK) zato je apelovalo na nemačko Savezno veće u pokušaju da spreči usvajanje ovih izmena. "Promene su nesrazmerno nepovoljne i neodržive za trgovinu motornim vozilima", navodi se u saopštenju BVfK.

Trgovci su nedavno upozorili i na drugi probelm koji bi mogao da dovede i do dodatnog poskupljenja automobila u Srbiji. Glavni razlog ovom poskupljenju je što kupci u Evropi čekaju nove automobile, za čiju proizvodnju postoji ozbiljna nestašica čipova i poluprovodnika. Sve to vrlo lako može dovesti do apsurdne situacije u kojoj će polovni automobili stari godinu ili dve biti skuplji nego kad su kupljeni.

Takođe, kasne i isporuke električnih automobila, koji su sve traženiji na tržištu, ali i zavisniji od čipova i poluprovodnika.

Sva ova događanja će u Srbiji imati dve bitne posledice. Sa jedne strane, biće sve manje kvalitetnih polovnih automobila iz uvoza, a cene će dodatno pooštriti od 20 do 30 odsto.

Prema podacima Srpske Asocijacije uvoznika vozila i delova, prodaja novih vozila u našoj zemlji čini oko 15 odsto ukupne prodaje, odnosno prvih registracija, a čak 85 odsto čine polovna vozila. Pritom je skoro 80 odsto polovnih vozila starije od 10 godina, što nas dovodi do poražavajuće statistike prosečne starosti voznog parka u Srbiji, koja iznosi oko 17 godina.

Kurir.rs/Blic