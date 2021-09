OPASNOST! RODITELJI, BUĐENJE: Devojčice od 10 godina uživo na Instagramu vrte zadnjicom i uvijaju se, a pedofili likuju!

Šta se dešava sa našom decom i još važnije šta se dešava sa roditeljima u Srbiji koji bi trebalo da vode računa o njima i da ih kontrolišu, pitanje je koje su građani postavljali nakon što se na Instagramu pojavio uznemirujući snimak devojčica od desetak godina, koje su uživo tverkovale (vrtlele zadnjicom), uvijale se i ponašale kao da su starlete ili rijaliti zvezde.

I sve je više takvih skandaloznih uključenja na društvenim mrežama, dok pedofili likuju. Na snimku koji pominjemo tri maloletnice đuskaju uz lascivne stihove pevačice Teodore Džehverović, čitaju poruke onih koji ih gledaju i odgovaraju im. Neki su pisali da se nije dobro videlo, da ponove...

- Evo, samo još jedanput - kaže jedna od njih, okreće se, podiže duklesricu i počinje da vrcka zadnjicom, nakon čega se približiva kameri i obraća se publici: "I? Jel vam dovoljno?".

Dok su se one to činile nizali su se komentari, a mogli su se pročitati i neki poput: "Sve je snimljeno". Ni svesne nisu koliko pedofila jedva čeka da vidi te lascivne scene. Kriminolog Dobrivoje Radovanović upozorava da ovakvo seksualizovano ponašanje dece može biti i opasno po njih.

- Devojčice nisu svesne da ovakvim ponašanjem mogu biti izložene seksualnom uzenmiravanju vršnjaka, ali i seksualnim napadima starijih. Društvene mreže i internet prate i pedofili koji su fiksirani na decu uzrasta od četvrte do 12-13 godine i one jako lako mogu biti meta njihovog napada - upozorava Radovanović koji dodaje da se ovakvi snimci mogu dalje deliti među nastranim pojedincima i na opskurnim sajtovima.

Devojčice, takođe, kako kaže, mogu za dve, tri godine biti meta svojih vršnjaka koji ih zvog ovih snimaka mogu vređati i nazivati pogrdnim imenima.

- Ako je išta često kod dece tog uzrasta je da zezaju svoje vršnjake, da im se rugaju i da ih omalovažavaju. Divljenja nema. Pohvale su jako retke. Deca koja se na ovaj način snimaju mogu biti predmet podrugivanja, a vrlo se često dešava da ih vršnjaci nazivaju i nekim ružnim nadimcima i imenima - objašnjava Radovanović i dodaje da su oni koji su u ranom uzrastu pod velikim uticajem subkulture vremenom mogu postati njena još veća žrtva.

Ovakvo ponašanje devojčica je odraz kulturološkog okvira, odnosno socijalnog miljea u kojem deca odrastaju, a u kojem ne postoje valjane vrednosti, kaže za Kurir Branka Tišma, školski psiholog.

- U našoj zemlji je šund kultura preuzela vođstvo. Glavni akteri na televiziji i u medijima su neke zvezde iz rijalitija, a ovo je posledica toga. Devojčice, u ovom primeru, su same sebe izložile jednom svetu kojem nisu još dorasle. Deca od 10 godina bi umesto što se snimaju i pokušavaju da šarmiraju publiku, trebalo da se igraju i da u svom životu imaju druge sadržaje u skladu sa njihovim uzrastom i interesovanjem - kaže Tišma i dodaje da bi roditelji trebalo da razgovaraju sa decom i prate šta ona rade.

- Roditelji dece do 12 godina treba da imaju šifru za društvenu naloge koje njihove dete koristi. Deci je, takođe, što često zaboravljamo, neophodno postaviti granice. Danas imamo situaciju da nas deca ucenjuju. Kažu "ubiću se" i roditelji odustanu! Naša deca, takođe, imaju pasivne načina druženja. Treba ih učiti kako da se druže, jer su zaboravili da se igraju. Treba ih okupljati, provocirati, pokrenuti tu drugu vrstu druženja. Treba zajedno otići u park, prošetati... - ističe Tišma i dodaje da decu ne treba štiti ni od obaveza u porodici, jer na taj način upoznaju svoje telo, granice i mogućnosti.

Teodora Džehverović

Nisam odgovorna što igraju uz moju pemu "Tresi"

Pevačica Teodora Džehverović, uz čiju pesmu "Tresi, tresi" su ove devojčice igrale, kaže za Kurir, ne oseća odgovornost što njene pesme slušaju i deca.

foto: Printskrin/Instagram

- Jasno je da mene slušaju i mladi i stari, i ljudi srednjih godina. Jednostavno ne mogu da utičem na to ko će me slušati. Drago mi je da me mlađa populacija sluša, jer sam i sama mlada osoba. Ako ćemo sada zalaziti u tekstove pesama, možemo da zalazimo i u pesme koje smo ja i mnogi drugi slušali kao mali. Imam pesmu "Tresi, tresi, tresi", a šta je sa pesmom "Mešaj, mešaj, mala" (Rada Manojlović i Saša Matić")?! Mešaj i tresi je slično zar ne?! - zaključuje Teodora i dodaje "da je posao-posao" i da će samo onaj ko razume posao i estradu biti na vrhu.