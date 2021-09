TEODORA DŽEHVEROVIĆ O TVERKOVANJU DEVOJČICA: I pre smo imali SPORNE pesme! Koja je razlika između "TRESI, TRESI" i "MEŠAJ, MEŠAJ"

Šta se dešava sa našom decom i još važnije šta se dešava sa roditeljima u Srbiji, pitanje je koju su brojni sugrađani postavili nakon što se na Instagramu pojavio uznemirujući snimak devojčica od desetak godina, koje u snimku uživo, tverkuju, uvijaju se i ponašaju kao da su rijaliti zvezde.

One, u snimku koje su same postavile, kako je Kurir pisao, đuskaju uz stihove Teodore Džehverović, a ova pevačica, kako kaže za Kurir, ne oseća odgovornost što njene pesme slušaju i deca, iako sadržaj nije prilagođen njihovom uzrastu.

foto: Printscreen/Instagram

- Jasno je da mene slušaju i mladi i stari, i ljudi srednjih godina. Jednostavno ne mogu da utičem na to ko će me slušati. Meni je, pre svega drago kada me mlađa populacija sluša, jer sam i sama mlada osoba. Drago mi je što su u mojoj publici tinejdžeri. Smatram da sam dobar primer deci, a to ako ćemo sada zalaziti u tekstove pesama, možemo da zalazimo i u pesme koje smo ja i mnogi drugi slušali kao mali. To tada nije bilo toliko strašno, a sada na sve imamo nešto da kažemo, pa i na moje pesme - navodi Teodora, koja kaže da je najvažnije to što je ona dobar primer deci kojoj poručuje "da sanjaju i žive svoje snove i ne slušaju nikog osim sebe".

foto: Printskrin/Instagram

- Stvarno je bezveze da sada gledamo i razmišljamo o tekstovima, a nekada to nismo radili. Nekada su takvi stihovi bili normalni i simpatični. Imam pesmu "Tresi, tresi, tresi", a šta je sa pesmom "Mešaj, mešaj, mala"?! Mešaj i tresi je slično zar ne?! - zaključuje Teodora i dodaje "da je posao-posao" i da će samo onaj ko razume posao i estradu biti na vrhu, a ko ne razume ne treba, kako kaže, ni da bude tu.

(Kurir.rs / R. K.)