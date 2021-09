POČELA NAPLATA ŠKOLSKOG DINARA: Roditelji plaćaju školi i po 2.000 dinara po učeniku, a ne znaju tačno ni gde ide taj novac

U osnovnim i srednjim školama širom Srbije ovih dana počela je naplata takozvanog đačkog dinara. Roditelji za ovu taksu plaćaju od 500 do 2.000 dinara, a mnogi još uvek ni ne znaju gde idu te pare i šta tačno škola radi sa tim novcem.

Početak svake školske godine predstvalja priličan udar na kućni budžet, jer roditelji pored udžbenika, svezaka, školskog pribora i jesenje garderobe, novac moraju da izdvoje i za razne druge stvari, pa tako i za đački dinar. To predstavlja poseban problem porodicama sa dvoje i više dece koje će morati da iskeširaju i do 4.000 dianra, ali, kako roditelji navode za Kurir, još više od plaćanja ih frustrira to što, u najvećem broju slučajeva, ni ne znaju za šta će se tačno novac upotrebiti.

foto: Shutterstock

- Sin mi je samo doneo popunjenu uplatnicu na kojoj u svrhi uplate piše "školski dinar za prvo polugodište 2021/2022, a iznos koji treba da se plati je 500 dinara. Pitao sam ga šta je to, za šta se uplaćuje. Nije znao da mi odgovori. Rekao mi je samo da su mu to dali u školi i rekli da nam dostavi. Ne razumem, ako je školovanje u Srbiji besplatno, šta je to što moramo dodatno da plaćamo. Ne radi se o novcu već me zabrinjava netransparentnost cele situacije - objašnjava Zoran S. čiji sin ide u prvi razred osnovne škole u Beogradu (ime poznato redakciji).

Vesna L, mama učenice srednje škole u Beogradu pak platiće 1.800 dinara na ime "donacije roditelja".

- Rečeno nam je u školi da je na sednici školskog odbora usvojen predlog Saveta roditelja i doneta odluka o uplati donacije roditelja. Rečeno nam je to na dobrovoljnoj bazi, onaj ko neće ne mora da uplati. Navodno se ta sredstva usmeravaju na poboljšanje bezbednosti učenika i uslova rada u školi, ali ništa konkretnije od toga nam nije rečeno - kaže ova mama.

(Kurir.rs/R.K.)