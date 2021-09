PENZIONERIMA DANAS LEŽE 50 EVRA, A MINISTAR MALI OTKRIO JE DETALJE SVIH AKCIJA POMOĆI: Država je za ovo izdvojila mnogo novca

Ministar finansija Siniša Mali danas je rekao da je država izdvojila 9,9 milijardi dinara kako bi svim korisnicima penzija bilo uplaćeno 50 evra, odnosno po 5.900 dinara, u okviru trećeg paketa pomoći privredi i građanima.

- S obzirom na to da smo već juče dali nalog za isplatu, pojedini penzioneri su još juče na svojim računima imali 5.900 dinara, a ostali će novac dobiti danas. Ta pomoć je predviđena za oko 1,7 penzionera i korisnika penzija - objasnio je Mali gostujući na RTS-u i podsetio je da je prošle godine, kada je počela pandemija virusa korona, prvo penzionerima uplaćeno 4.000 dinara jednokratne pomoći, potom su dobili 100 evra, kao i svi punoletni građani Srbije i 5.000 dinara u decembru prošle godine.

- Ove godine dobili su i 30 evra kao i svi punoletni građani, sada im je uplaćeno 5.900 dinara, a još 30 evra sledi u novembru, kao i za ostale građane koji su za tu pomoć prijavljeni. Uplaćeno je i po 3.000 dinara za vakcinisane građane u maju ove godine. U decembru će biti uplaćeno još 20 evra za sve punoletne - rekao je Mali i dodao da će za tu dodatnu pomoć od 15. do 30. novembra biti otvorena mogućnost prijave za one koji to nisu učinili, kao i za one koji su u međuvremenu postali punoletni.

Ministar Mali je podsetio da je za tri paketa pomoći privredi i građanima, kako bi se umanjile posledice virusa korona, ukupno izdvojeno oko osam milijardi evra, za spas ekonomije, a pored toga mnogo novca je uloženo u zdravstveni sistem Srbije.

- Pomoć od 50 evra penzionerima pokazatelj je naše snage, jer stanje javnih finansija je veoma stabilno, imamo novca, pokazali smo koliko je država jaka i da želi da pomogne onima koji su najugroženiji - naveo je on. Prema njegovim rečima država je na vreme, sveobuhvatno i na pravi način reagovala.

- Ogromna je pomoć i podrška koju smo dali privredi i građanima, ali bez uticaja na makroekonomsku stabilnost. U ovom trenutku na računu imamo 257 milijardi dinara. Dakle, mi iz tekuće likvidnosti isplaćujemo ono što smo obećali. Istovremeno, udeo našeg javnog duga u BDP-u je 55,5 odsto u ovom trenutku, ispod nivoa Mastrihta od 60 procenata, koliko je definisano za Evropsku uniju, koji su mnogo razvijenije zemlje odavno premašile. U potpunosti smo stabilni i imamo novca - istakao je Mali.

On navodi i da se naša ekonomija mnogo brzo oporavlja i da bolje radi nego što je predviđeno. - Pogledajte i naš rezultat za prvih osam meseci ove godine - mi imamo za 164 milijardi dinara bolju naplatu poreza, svih poreskih oblika nego što smo planirali. To je 1,4 milijarde evra. Od tog novca mi ispunjavamo sve obaveze i pomažemo i privredu i građane - objasnio je Mali.

Ministar je napomenuo da se u Srbiji nikad više nije gradilo nego danas i podsetio da se u ovom trenutku u zemlji gradi sedam auto-puteva i brzih saobraćajnica, a osvrnuo se i na kritike pojedinaca zbog emisije zelene evroobveznice prošle nedelje, jer se navodno ne zna tačna namena novca koji je na taj način obezbeđen.

- Građani Srbije znaju veoma dobro, da bi onaj ko je to komentarisao, da se ikada bavio tom temom, znao da kada izlazite na međunarodno tržište kapitala, imate obavezu da novac koji ste dobili uložite u projekte koje ste tim investitorima kandidovali. Tu se najpre govori o projektima koji se odnose na povećanje energetske efikasnosti, za obnovljive izvore energije, za pošumljavanje, za železničku infrastrukturu. To su stvari koje su za sve nas veoma važne - napomenuo je Mali i dodao da je Vlada u potpunosti posvećena zelenoj agendi, što se pokazuje na konkretnim primerima.

Ministar finansija je podsetio da je interesovanje investitora za zelenu obveznicu bilo ogromno i istakao da se Srbija obavezala da taj novac uloži u naredne dve kalendarske godine.

- Srbija je prva zemlja na Balkanu koja je tako nešto uradila. Ne samo da se priča i kaže da će biti, već mi konkretnom aktivnošću obezbeđujemo dovoljan novac da se sve te ideje sprovedu u delo. Svako obećanje ispunjavamo - rekao je Mali i zaključio da je Srbija pokazala koliko je kredibilna, te da su i građani svesni da danas, u najtežim uslovima, poput ove krize izazvane pandemijom, mogu da se oslone na svoju državu.

