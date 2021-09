OVO SU PROBLEMI BOGATAŠA: Psihijatar Mladenović objašnjava NESREĆU velikih dobitaka, mnoge osobe su izvršile SAMOUBISTVO!

Milan P., iz sela kod Ostružnice dobio je više od pola miliona evra na lutriji pre nekoliko godina. Nije smišljao metode, niti sanjao brojeve, nego se kao i mnogo pre tog dana kockao iz zabave.

Već na samom početku, novac je uneo pometnju u porodicu., jer je svako imao ideju o tome kako da ga iskoriste. Iako su želeli da dobitak ostane tajna, u selu se brzo pročulo da je Milan postao milioner.

Nakon dve godine, sav novac je potrošen kao da ga nije ni bilo.

Kako ostati probran posle saznanja o dobitku ogromne količine novca? Koja je to sila koja goni milionere da što pre potroše novac? Zbog čega loto-milioneri upadaju u probleme?

Odgovore na ova pitanja dao je psihijatar dr Ivica Mladenović.

"Neke stvari stavimo na pedijastal, a zaboravljamo ono što je svima pri ruci, a šta nas ustvari čini srećnim", rekao je psihijatar Mladenović.

On je naveo da je u celoj priči bitna pozadina, ali i sistem vrednosti.

"Mi živimo u jednom materijalno-potrošačkom društvu, koje nas od malena uči 'da bi smo bili srećni i zadovoljni, moramo imati puno para'. To nije tako psihološki gledano, ali malo ljudi razmišlja suštinski.", objasnio je Mladenović.

O slučaju milionera Milana, rekao je da se promenio odnos sa drugim ljudima preko noći.

"On se našao u situaciji da od osobe koja jedva krpi kraj s krajem, postane osoba od koje svako očekuje nešto. To stvara veliki pritisak, jer u principu osoba smatra da je samo ona zaslužna za to šta je dobila"., naveo je psihijatar i istakao da je milioner samo šlagvort za ostale priče, kojih je mnogo.

"Postoje pevači koji se obogate preko noći, pa upadnu u depresiju, a neki čak i izvrše samoubistvo. To što nas obeležava kao ličnost je odnos sa drugim ljudima. A to što milionera i sve druge ljude tera u depresiju je činjenica da on više ne zna ko je on. Jer, mi sebe procenjujemo kroz odnose sa drugim ljudima, a on se menja, stvara veliku napetost i uvlači u začarani krug. Što više dajemo, više se traži. ", rekao je psihijatar.

On je istakao da je može biti opasno ako bogastvo dođe na vrlo lak način ili preko noći. Savet za sve ljude je sreću traže u porodici i prijateljima, jer je mnogo onih koji tek kada dobiju novac shvate da to nije sreća.

