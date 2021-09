TRAGEDIJA U NIŠU: Preminula porodilja (23) zaražena koronom, hitno porođena carskim rezom, ali stanje joj se NAGLO POGORŠALO

Porodilja iz Pirotskog okruga, stara 23 godine, koja je zbog komplikacije sa kovidom-19 pre nekoliko dana porođena carskim rezom u Kliničkom centru u Nišu, preminula je jutros nakon što joj se naglo pogoršalo stanje!

Stavljena je na respirator, ali je prema nezvaničnim navodima iz Kliničkog centra u Nišu preminula nakon više reanimacija. Pogoršanje stanja nije bilo uzrokovano ginekološkom intervencijom već tokom bolesti izazvane korona virusom već respiratornom slabošću uzrokovanu korona virusom.

Direktor Univerzitetskog kliničkog centra Niš Zoran Perišić rekao je prethodno da je u toj zdravstvenoj ustanovi hospitalizovano 165 kovid pacijenata, a među njima su i četiri trudnice i porodilje.

Jedna od njih, koja ima samo 23 godine, nalazila se u intenzivnoj nezi nakon porođaja carskim rezom, a to je prema njegovim rečima primer kako može naglo da se pogorša stanje.

- Ta pacijentkinja je primer koliko korona može naglo da se promeni stanje u toj bolesti. Mlada žena, od 23 godine, bez ikakvih bolesti u devetom mesecu trudnoće, nažalost, inficirala se kovidom. Stanje je bilo stabilno, ali odjednom se to pokvarilo i odlučili smo da se uradi carski rez - rekao je prof. dr Zoran Perišić.

Dodao je da je rodila zdravu devojčicu od tri kilograma i 400 grama.

- Majku smo morali odmah da vratimo u šok sobu jer joj je saturacija u roku od 15 minuta sa 90 pala na 70 procenata - naveo je doktor i dodaje da je to primer kako se bolest može naglo pogoršati.

Ističe da upravo zbog sve više obolelih od kovida, koji zahtevaju bolničko lečenje, ne mogu da se rade punim kapacitetom operacije i da se sve "hladne operacije" to jest one koje nisu hitne odlažu.

- Ima rečenica koja kaže: "Zdrav čovek ima hiljadu želja, a bolestan samo jednu". I to što neko ima kilu i to mu je jedina bolest koju ima i treba da operiše, nažalost, to je njemu je jedan od najvećih problema u životu - dodao je Perišić.

Pored toga, kako kaže, mogu da se odlože i neke ortopedske operacije i da se stave na listu čekanja.

- Ali svi ti ljudi u godinama koji čekaju veštački kuk ili koleno sada je jasno da ga neće dobiti ni za godinu dana iako smo povećali broj sala. Moraće da sačekaju da izađemo iz kovid vremena i da krenemo da raščišćavamo liste - rekao je doktor.

Naglašava da će Klinički centar u Nišu zbrinuti sve hitne pacijente.

- Nijedan hitni pacijent neće ostati nezbrinut, operacije koje mogu da se odlože i da se pritom ne ugrozi život pacijenta odložiće se - zaključio je doktor Perišić.

