OKRŠAJ PSIHOLOGA I LGBT PREDSTAVNIKA: Šta znači to da homoseksualci imaju različitu strukturu ličnosti od drugih?

Vest da je trans-osoba Milan Spasić Anči (38) iz Novog Bečeja uhapšen zbog sumnje da je ubio dugogodišnjeg partnera Danijela Crnjina (43), iznenadila je čitavu javnost, prvo zbog toga što je na ovaj način dodatno stigmatizovana LGBT populacija, a drugo jer je žrtva bila osoba sa invaliditetom. Milan je zadavio Danijela, koji je bio u invalidskim kolicima, a kako su preneli mediji, on je to uradio jer više nije mogao da izdrži nasilje. Zato je, navodno, i pošto je priznao da je zadavio Danijela izgovorio reči: "Morao sam to da uradim, nisam više mogao da izdržim".

Tim povodom u Pulsu Srbije u Debati govorili su Vesna Tomić, socijalni psiholog i Marko Mihailović iz Beograd Prajda.

"Ne postoji razlika u odnosu na druga ubistva, jedan je zakon, osim u percepciji javnosti. Prvenstveno, to je surov zločin zbog toga što je ubijen bio u invalidskim kolicima, nepokretan, bolestan. Zato je reakcija javnosti jača i intenzivnija, veći je stepen iznenađenja. Sasvim je izvesno da su to osobe sa ozbiljnim poremećajima ličnosti i ponašanja, znamo da su krivično odgovarali i bili u zatvorima, sigurno je da je bio i alkohol upleten, a šta je u odnosu bio problem možda će sudski proces razjasniti", rekla je ona.

Tomićeva dodaje da je potpuno drugačija struktura ličnosti transvestita i homoseksualca u odnosu na većinu populacije.

"Ne vidim nikakvu negativnu konotaciju u tome", navela je socijalni psiholog.

Marko Mihailović iz Beograd Prajda smatra da je ovaj događaj odjeknuo u javnosti senzacionalistički i da je problem i terminologija, a i insistiranje da je "transvestit ubio invalida".

"Ovo je jedna indikacija oko toga kako ljudi iz naše zajednice su korišćeni za senzacionalističke tekstove. Mislim da je ovo jedan slučaj nasilja u porodici, oni su bili par i mi da imamo Zakon o istopolnim zajednicima ljudi bi mogli da prijave nasilje u porodici", istakao je on i dodao da takvi tekstovi stvaraju averziju kod ostalih građana.

On je takođe odgovorio psihologu da svi prisutni u studiju imaju različitu strukturu ličnosti.

"Naše seksualno opredeljenje, rodni identitet i sl. ne utiču na to. Zato se i termin transvestit više ne koristi, jer je označavao poremećaj, ali je nauka došla u korak sa realnošću i shvatila da seksualne preference nisu poremećaj. Ti naslovi su nepotrebni i nema poente osim da se digne skandal", objasnio je Mihailović.

