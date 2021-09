DETALJI STRAVIČNOG UBISTVA U NOVOM BEČEJU: Transvestit Anči zadavio ljubavnika u invalidskim kolicima

Danijel C. (43) iz Novog Bečeja, ubijen je sredu uveče u njegovoj kući u ulici Bore Glavaškog.

Za ubistvo je osumnjičen i uhapšen njegov ljubavnik i dugogodišnji partner Milan S. zvani Anči (38).

Kako za Kurir kaže rođaka ubijenog, prethodne noći kod nje je došao Milan S. i priznao da je usmrtio Danijela.

- Spasić je iz Beograda. Sa mojim rođakom, koji je bio invalidskim kolicima, nakon što je svojevremeno pao sa visine, bio je u višegodišnjoj vezi. Priznao mi je da ga je udavio, a ja sam pozvala Hitnu pomoć- rekla nam je Ilona Đ. iz Novog Bečeja, koja živi nedalelako od kuće u kojoj se dogodio zločin.

Zrenjaninska policija uhapsila je Milana S. (38) iz Novog Bečeja, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo ubistvo.

Sumnja se da je on sinoć u kući u Novom Bečeju usmrtio muškarca (43) iz Novog Bečeja. M. S. je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Višem javnom tužilaštvu u Zrenjaninu.

(Kurir.rs/S.U.)