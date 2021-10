DR ĐERLEK JASAN: Nove mere su uzaludne bez vakcinacije! Moramo da promenimo svest

Doktor Mirsad Đerlek kaže da je u Srbiji situacija sa korona virusom specifična i teška, a zatim se osvrnuo i na sednicu Kriznog štaba koja je bila juče.

Doktor Đerlek govori kako je jedini spas vakcinacija, kao i da nacija mora da promeni mišljenje prema kovidu-19. Ističe da je pogrešna potez da se ljudi ne vakcinišu, kao i da je premijerka Srbije Ana Brnabić juče bila i više nego jasna.

- Situacija jeste izuzetno specifična i teška i ono što je premijerka juče izjavila i bila vrlo jasna, jeste da se u ovom trenutku ostane pri postojećim merama i da vakcinacija bude prioritet. Samo smo svedoci da je jedini spas protiv ove bolesti vakcinacija i moramo promeniti mišljenje prema ovoj bolesti. Ako se budemo i dalje "hrabrili" da nam kovid-19 ništa ne može, to je potpuno pogrešna potez. Ako se ne budemo vakcinisali, već odlučivali da se zarazimo, to je takođe pogrešan potez. Moramo promeniti svest - rekao je Đerlek.

Kada je reč o medicinskom delu Kriznog štaba, Đerlek kaže kako su oni juče dali predloge koji mogu brzo zaustaviti širenje epidemije, ali to su kratkoročna rešenja, što se već pokazalo u praksi.

- Premijerka je bila vrlo jasna, ali i Krizni štab. Dali su svoje predloge, a ono što ja želim da kažem jeste da su tu bili svi oni koji na jedan isti problem gledaju iz dva ugla. Našeg lekarskog, i dali smo predloge da se brzo zaustavi širenje epidemije. Premijerka je rekla da su to kratkoročna rešenja i imajući u vidu prethodna dešavanja, to je tačno. Treba da se ugledamo na Dansku. S druge strane, taj drugi ugao gledanja su ljudi koji brinu pre svega o životima, ali i o tome kako će funkcionisati država, kako nabaviti novac da se plati ovo skupo lečenje. Država je zaista uradila sve što je mogla. Država ima odgovor i ima rešenje, a to je vakcinacija - priča Đerlek.

Dodaje i da se očekuje u narednom periodu dnevno oko 7.000 zaraženih, kao što je to trenutno slučaj i napominje da je uzaludno donositi nove mere, ukoliko se ljudi nisu vakcinisali.

- Ono što ja uvek želim da kažem jeste da nema mesta panici, ali ima za ozbiljnost. U ovom trenutku je negde oko sedam hiljada i to jesu visoki brojevi. Ne možemo se složiti da će to brzo da pada. To će tako biti jedan period. Moramo shvatiti da je bez vakcinacije uzalud donositi nove mere - kaže Đerlek.

(Kurir.rs/Pink)