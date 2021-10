SULTANI NE MOGU BEZ SRBA Goran otišao u Dubai igrom slučaja, a ovako je izgledao njegov put do zvezda SAD IMA JEDNU VELIKU ŽELJU

Dubai je sinonim za luksuz, pare, moć... Ali do toga nimalo nije lako doći. Naprotiv. Junaci naše priče su uspeli, sarađuju i sa sultanima, kremom Bliskog istoka... Međutim, njihov put je utrt uz dosta muke, odricanja, rada, snalažljivosti...

Jedan od Srba koji su uspeli u Emiratima, arhitekta Goran Lazić, opisao je kako je izgledao njegov put preko "trnja do zvezda".

- Meni kao arhitekti bilo je interesantno to što su Emirati jedno veliko igralište gde mi možemo da se izrazimo. Zakonski je sve dobro regulisano. Odmah sam shvatio da je to mesto za mene. Tamo sam otišao igrom slučaja. Mogućnosti za rast su velike. Ja sam neko vreme radio od 12 do 14 sati, ne zato što sam morao, već zato što sam hteo. To mi je omogućilo da se vrlo lepo razvijem i dosegnem i finansijske nivoe kakve sam zahtevao od Dubaija. Tamo postoji određen broj naših ljudi koji funkcioniše i njihova marketinška kampanja radi svoje. Očekujemo da je to jedna zemlja prilika - kaže vlasnik kompanije u Dubaiju.

Dodaje da je luksuz normalna stvar u Dubaiju.

- Luksuz koji se tamo doživljava je logika razvoja životne sredine. Sve je usklađeno sa tobom kao korisnikom grada dok je ovde svaki dan borba - kaže Goran.

Svaki trud u Dubaiju se prema njegovim rečima isplati.

- Dubai je jedno slobodno tržište i prosto sav trud koji uložiš biće dobro naplaćen. Ima mnogo ljudi koji su otišli tamo, a nisu se snašli i vratili se. Neko ko je preduzetnički nastrojen dao bih mu zeleno svetlo, jer tamo sve što možeš da zamisliš, možeš i da ostvariš - kaže arhitekta.

Dodaje da ima želju da sve što je naučio sprovede i u Srbiji.

- Ja sam dosegao pik svoje karijere, uspeh mi je bio jako važan i tamo sam ga dostigao. Poželeo sam da se vratim i da sve svoje stečeno znanje primenim ovde. Ovde su promene daleko sporije i daleko teže ide, ali ajde da ne odustajemo - naglašava vlasnik kompanije u Dubaiju.

