GEJ SUPERMEN JE ODRAZ NAŠE REALNOSTI! Ljudi i deca treba da shvate da mi postojimo, i to ne samo u FIKCIJI

Gej Supermen bacio je prašinu u oči poštovalaca planetarno popularnog superheroja Klarka Kenta s planete Kripton.

Gej aktivista Marko Mihajlović navodi da se raduje povodom ovog osveženja.

"Svi smo rasli sa Supermnom, to je heroj iz detinjstva ne samo mene, već i mojih roditelja. On je prolazio kroz razne avanture, tako da se radujem da je konačno došlo do toga posle 70 godina od kada izlazi strip", rekao je Mihajlović.

Da je ovo trend, potvrđuje i mnoštvo sličnih strip junaka: Robin je biseksualac, lik u kapetan Amerika takođe.

"Ne radi se o tome da neko želi da popularizuje LGBT, nego je to odraz realnosti. Pre 20 godina nije bilo nikakvih gej likova u fikciji, ali čim ova tema izaziva ovoliko debate, to je zato što većina ljudi ne shvata i ne zna za naše postojanje u najbanalnijem smislu", naveo je gej aktivista.

Ljudi se i dalje plaše da će im ovakav pristup odvesti publiku.

"Tako je i sa sponzorima na Prajdu, gde nas kompanije izbegavaju zbog potrošača", kaže Marko Mihajlović.

On smatra da je ovo korak napred, koji neće značajno promeniti stvari.

"Na filmu će Supermen ostati strej, a povodom onih koji smatraju da gej akteri negativno utiču na decu, mislim da je dobro da imaju priliku da shvate da LGBT osobe postoje, jer to nije samo stvar seksualnog opredeljenja, ovo će biti alat koji će našu zajednicu približiti njima", zaključuje on.

