LEKARIMA ANTIVAKSERIMA PRETI DO 12 GODINA ROBIJE! Sledi krivično gonjenje i ispitivanje ZAKON SE PRIMENJUJE NA SVIMA

Ministar zdravlja Zlatibor Lončar najavio je da će lekari koji svojim pacijentima kažu da ne prime vakcine ići na Sud časti Lekarske komore Srbije čime će biti u opasnosti da izgube licencu.

Ministar Lončar istakao je i da će Lekarska komora Srbije pokrenuti proces i prijavu za ugrožavanje zdravlja i života ljudi kada neki lekar kaže pacijentu da ne treba da se vakciniše.

Advokat Ana Selak u Jutarnjem programu Kurir televizije navela je da lekarima može pretiti i do 12 godina zatvora.

- To o čemu ministar priča je moguće. To je po licenci lekarske struke i ja mogu da govorim o tome sa pravnog aspekta kada lekar ne postupa prema propisima i kada se očigledno ne postupa savesno u lečenju ljudi. Ako lekar savetuje pacijenta da se ne vakciniše, a njemu se pogorša stanje, on time čini krivično delo za koje je zaprećena kazna do 3 godine zatvora. Ukoliko dođe do ozbiljnog pogoršanja zdravlja sa teškim posledicama, lekar može dobiti do 8 godina zatvora, a ukoliko dođe do smrti i do 12 godina zatvora - navela je advokatica Ana Selak.

Istakla je i da se ova krivična dela gone po službenoj dužnosti, tako što porodica navodnog oštećenog ili oštećeni prijave sumnju u lekarsku ispravnost, nakon čega tužilaštvo krivično goni i ispitunje osnovne sumnje.

- Danas sudska praksa ima mnogo veći broj medicinskih presuda koje su usvajajuće. Lekari se osuđuju, a sa velikom izvešnošću će se zakon primenjivati i na slučaj sa vakcinacijom, jer se ne radi o nečemu što je nepoznato. Cela struka je stala iza toga da se vrši imunizacija stanovništva - kaže Ana Selak, koja naglašava da iako se u javnosti čini da ima mnogo lekara antivaksera, oni su zapravo u manjini.

- Postoji zakon o pravima pacijenata, koji jasno kaže da se pacijent obaveštava o merama koje treba primeniti na njega. Prvo se obaveštava usmeno, a zatim, ako trudnica nije spreman da prihvati stav o vakcinaciji, lekar je dužan da obavesti bliske članove porodice i priloži određenu dokumentaciju. Dakle može se lako doći do toga da li je lekar preporučio ili ne vakcinaciju - navodi advokat Ana Selak u Jutarnjem programu Kurir televizije.

