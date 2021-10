ČEKA SE NOVA SEDNICA KRIZNOG ŠTABA: Pred strukom 3 odluke, o jednoj se priča mesecima

Krizni štab će ove nedelje zasedati, a za razliku od prethodnih ova sednica bi mogla da donese i konkretne odluke. Pre svih, tri.

Naime, pooštrava se kontrola nošenja maski i držanja distance u zatvorenom prostoru, a pritom još se nije odustalo od kovid propusnica. Takođe, očekuje se da Krizni štab preporuči građanima da treću dozu vakcine protiv kovida prime čim prođe pet meseci nakon druge doze.

Pošto se četvrti talas, nažalost, ne stišava već svakodnevno donosi više od 5.000 zaraženih i više od čak 50 umrlih dnevno. Kako se užasavajuće korone brojke nedeljama ponavljaju Krizni štab je, po svemu sudeći, uvideo da vakcinacija ne može biti jedini način borbe protiv korone pošto mesecima stagnira sa tek 42,5 odsto vakcinisane populacije.

Doduše, Krizni štab nikada nije ukinuo obavezu nošenja maske i držanja distance u zatvorenom prostoru, ali je činjenica je u poslednje vreme sve manje građana poštovalo te mere. Kako je retko ko kažnjavan zbog kršenja korona mera mnogi su pomislili da one više i ne postoje pa su se potpuno opustili.

Više od 50 tržnih centara i hipermarketa kažnjeno u dva dana

Ipak, nakon poslednjeg zasedanja Kriznog štaba stvari su se promenile pa je inspekcija češće na terenu.

Pomoćnik ministra zdravlja za inspekcijske poslove Goran Stamenković rekao je da su inspekcijske službe bile vrlo aktivne tokom vikenda pa je u petak i subotu više od 50 tržnih centara i hipermarketa kažnjeno zbog kršenja protivepidemioloških mera. U petak je kažnjeno nekoliko tržnih centara u Beogradu, Novom Sadu i Kragujevcu. Akcija je nastavljena i tokom vikenda, a u subotu je najviše kazni napisano u Nišu.

Stamenković ističe da su se kazne u ovim objektima kretale od 150.000 do 300.000 dinara za pravna lica, a bilo je sankcija i za redare.

- U javnom saobraćaju je određeni broj građana dobio kaznu kao fizička lica od 5.000 dinara i vozači gradskog saobraćaja, ne samo u Nišu, već i u Kragujevcu, Novom Sadu - rekao je Stemenković.

Kako je naglasio, za ova dva dana izuzetno je bio veliki broj nadzora, 30 odsto veći, izvršeno je više od 4.500 nadzora tokom petka i subote, broj izrečenih prekršajnih nadzora je 100 posto veći – preko 21 milion dinara prema svim akterima koji nisu poštovali propise uredbom Vlade i naredbom ministra zdravlja.

Očekuje se da Krizni štab na sledećoj sednici zatraži dodatno pooštravanje kontrole postojećih protivepidemioloških mera, a možda i da donese nove mere jer će zbog sve lošijih vremenskih uslova sve više građana biti u zatvorenom prostoru.

Premijerka konačno otkrila šta je problem sa kovid propusnicama

Činjenica da će sve više ljudi boraviti u zatvorenom ponovo je aktuelizovala priču o kovid propusnicama u kafićima, noćnim klubovima i barovima. To pitanje bilo je glavna tema nekoliko prethodnih sednica Kriznog štaba, ali bez obzira na to, kovid propusnice nisu uvedene.

Zbog čega? Otkrila je donekle premijerka Ana Brnabić.

- Fotografije ne smemo da vučemo iz baze podataka MUP-a jer je to protiv zakona i tu je poverenik bio jasan. Da uparimo kovid propusnice sa ličnim kartama postoji mogućnost, ali za to postoji posebna dozvola Vlade. I za to tražimo modalitet - rekla je Brnabić.

Ipak, od kovid propusnica se nije odustalo.

- U petak sam se čula sa poverenikom da vidimo šta možemo, a šta ne smemo, da bismo obezbedili što manju zloupotebu. Ukoluko odlučimo da uvedemo kovid propusnicu, vi ne možete nigde ući sa samo jednom dozom vakcine. Zato je dobro da to sad odmah uradite, da ne biste morali da čekate da dobijete kovid propusnicu. Muka je velika jer treba da nađete najbolji recept da ovo pobedimo, da sačuvate ljudske živote - poručila je premijerka.

Kako je rekla, zvaničnici pre svega apeluju na ličnu odgovornost jer “veruje da će ljudi da se vakcinišu ako razgovaramo sa njima”.

- Kovid propusnice su mehanizam koji jeste marketinški jer ih je lako zloupotrebiti jer nemate fotografiju, Kada kovid redar pogleda vašu propusnicu, ne zna da li ste to vi ili ne. A ne možete da tražite ličnu kartu – podvlači Brnabić.

Fotografije se ne mogu vući iz baze podataka MUP-a

Premijerka je apostrofirala da se "fotografije ne smeju vući iz baze podataka MUP-a jer je to protiv zakona".

- Da uparimo kovid propusnice sa ličnim kartama postoji mogućnost, ali za to postoji posebna dozvola Vlade. I za to tražimo modalitet. Još jedan razlog zašto smo pojačali kontrole je da proverimo šta je dodatno potrebno da se kovid propusnice poštuju, ako ih uvedemo. Spremamo se polako - navela je Brnabić.

Kako je istakla, do sada nije dobijena nijedna prijava o lekarima koji ne preporučuju vakcinaciju, osim što se "javljaju antivakseri i prete ljudima koji rade na viber liniji".

- Maske u zatvorenim prostorima moraju da se nose, u javnom prevozu, tržnom centru, restoranima. Od petka ćemo imati nultu toleranciju za to. Kovid redari su tu da obezbede da svi poštuju mere - poručila je Brnabić posle primanja treće doze Fajzer vakcine na Beogradskom sajmu.

Treća doza već po isteku pet meseci nakon druge?

Treća doza vakcine odnosno procedura primanja buster vakcine mogla bi, takođe, da bude na dnevnom redu sednice Kriznog štaba. Sva je prilika, da će se naši zvaničnici ugledati na Izrael i preporučiti vakcinaciju trećom dozom već kada prođe pet meseci nakon druge doze vakcine. Podsećanja radi, trenutno se građani busteruju po isteku pola godine nakon druge doze.

Razlog za to su rezultati najnovijeg istraživanja u Kragujevcu koje je obuhvatilo oko 145.000 građana i prema kojima je kod revakcinisanih osoba utvrđeno zaražavanje u proseku četiri meseca nakon primanja druge doze.

- Na osnovu navedenih podataka u koje sam imao uvid, nema bitne razlike u efektivnosti između "sinofarma" i drugih vakcina. Među vakcinisanima na području koje pokriva Institut za javno zdravlje Kragujevac, “sinofarm” vakcinom je imunizovano oko 70 odsto građana, a njihov udeo među zaraženima je takođe oko 70 odsto. Još jednom napominjem da se radi o sirovim podacima i relativno kratkom periodu praćenja - istakao je Dušan Popadić, redovni profesor imunologije na Medicinskom fakultetu u Beogradu i član Nacionalnog stručnog komiteta za imunizaciju.

