EPIDEMIOLOG IZ KRIZNOG ŠTABA DR VLADIMIR PETROVIĆ: Na vrhuncu smo 4. talasa, nadam se uvođenju KOVID PROPUSNICA

Epidemiolog prof. dr Vladimir Petrović, direktor Instituta za javno zdravlje Vojvodine, koji je i član kriznog štaba, ne misli da je realno zatvaranje na 10 dana, ali se nada uvođenju kovid propusnica, koje su civilizacijska tekovina Zapadne Evrope.

- Sada smo na vrhuncu četvrtog talasa, ali ne znam da li će to trajati dve, tri nedelje ili duže, jer ulazimo u zatvorene prostore, dolazi hladnije vreme. Iskreno se nadam da gripa neće biti ni ove godine, jer ga nije bilo na južnoj polulopti, a nema ga ni u Evropi. Ne bi bilo dobro da istovremeno imamo i grip i koronu, pa čak i pneumokok. Ako dođe do mešanja, imaćemo i povećanje mortaliteta - kazao je prof. Petrović na konferenciji "Imunizacija - pitanja i odgovori", koju je organizovao MSD Srbija i dodao da je jedino rešenje vakcinacija:

- Dominantno oboleli su sada starosti od 20 do 39 godina, pa će se to spustiti na one od 10 do 19 i na kraju na decu. Dok ne prođe kroz sve, nećemo završiti, jer smo na svega 53% punoletnih vakcinisanih.

Kurir.rs/J.S.S.