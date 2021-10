POJEDINI LEKARI NAGOVARAJU TRUDNICE DA SE NE VAKCINIŠU! Dr Đerlek: To mogu samo oni koji nisu zakoračili u crvenu zonu

Vlada Srbije traži modalitete za uvođenje kovid propusnica, najavila je premijerka Ana Brnabić. Kakvu bi odluku ove nedelje mogao da donese Krizni štab i pravi li se nova strategija za vakcinaciju nevakcinisanih, bila su pitanja u "Uranku" televizije K1 za dr Mirsada Đerleka, državnog sekretara u Ministarstvu zdravlja.

On je istakao da to što smo juče imali manji broj novoobolelih nije razlog za optimizam.

"Mi već četiri do pet nedelja imamo između 6.000 i 7.000 zaraženih, što je veliki broj. Procenat imunizovanih od 54 odsto nije dovoljan za kolektivni imunitet ali mislim da nas sprečava od katastrofe. Nadam se da je ovo vrhunac delta soja i da će brojevi uskoro početi da padaju. Očekujemo da se to dogodi početkom novembra, ali to zavisi isključivo od nas", kazao je dr Đerlek.

"Pitam neodlučne šta čekaju? Stručno smo objasnili da je vakcina bezbedna. Od vakcine niko nije umro. Zašto se plaše?", pita Đerlek.

Prijave lekara

Đerlek je istakao da država nastavlja sa primenom mera koje su na snazi, a uvedene su i nove.

"Mi nastavljamo sa postojećim i novim merama kao što je broj 064/88-11-405 na koji građani putem viber aplikacije mogu da prijave lekare koji pacijentima ne preporučuju vakcinaciju, bez jasnog, opravdanog i konkretno navedenog medicinskog razloga", kaže Đerlek.

"Imamo veliki broj prijava i detaljno ćemo proveriti svaku. Pojedini lekari svesno su nagovarali trudnice da se ne vakcinišu i evo šta nam se dogodilo. Ogorčeni smo zbog toga. To nećemo tolerisati i na to ćemo imati nultu toleranciju. Bićemo vrlo oprezni da se ne bismo ogrešili o nekog kolegu", tvrdi Đerlek.

"Lekari koji zastupaju nevakcinisanje su oni koji nikada nisu zakoračili u crvenu zonu i nemaju pravo da rade to što rade. Želeli smo da počnemo iz svog dvorišta i neko mora da izgubi licencu da bi se ljudi opametili", smatra Đerlek.

Istakao je da vakcinacija nema alternativu i da će se država i struka držati te doktrine.

"Tražićemo restriktivnije mere jer one mogu uticati na smirivanje situacije. Ali, moramo razmišljati i o ekonomiji, jer ako ne zarađujemo novac, ne možemo da nabavljamo lekove, gradimo bolnice...Država je uradila sve, pa možemo i mi nešto da uradimo. Rigorozno se kontroliše sprovođenje mera i mi nećemo da jurimo pojedince, već želimo da svako pravno lice odgovara za svoj posao. Inspekcija neće imati milosti", kaže Đerlek.

Nije se odustalo od kovid propusnica

Đerlek je kazao i da se od kovid propusnica nije odustalo.

"To je kazala i premijerka. Trenutno se obavljaju konsultacije sa poverenikom za ljudska prava i sa medicinskim delom Kriznog štaba. Kovid propusnice neće rešiti epidemiju, je bez vakcinacije nema izlaska iz nje. Efekat kovid propusnica je da se nevakcinisani ne mešaju sa vakcinisanima i da epidemiju brže stavimo pod kontrolu. Nikoga nećemo prisiljavati ni na šta, i moramo da ispoštujemo Ustav i ljudska prava. Naš narod je ozbiljan i solidaran i verujem da će se vakcinisati, jer druge alternative nema", zaključuje Đerlek.

(Kurir.rs/TV K1)