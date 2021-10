OD DANAS KOŠAVA PONOVO DUVA! Meteorolog otkrio kada prestaju udari i hoće li biti snega ove zime

Pred nama je topla i sunčana završnica oktobra! Neće biti baš 20 stepeni, kako je bilo najavljivano prošle nedelje, ali svakao toplo za ovo doba godine.

Meteorolog Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ) Nedeljko Todorović najavio da je pred nama period sa maksimalnim temperaturam do 18 stepeni Celzijusovih.

- Ove sedmice očekuje nas suvo vreme, nema nekog značajnog porasta temperature, one maksimalne bi bile od 13 do 17 stepeni Celzijusovih. Poslednjeg dana oktobra moglo bi da bude do 18 stepeni - navodi Todorović.

foto: screenshot Prva tv

Prema njegovim rečima, to su temperature koje su primerene ovom dobu godine, ta prosečna maksimalna temepratura za kraj oktobra biće oko 15, 16 stepeni. Neće biti ni ekstremno toplog, a ni ekstemno hladnog vremena.

Opet počinje jače da duva

- Danas će da jača jugoistočni vetar, pogotovu u Južnom banatu, u podnevnim i večernjim satima dostizao bi brzinu od 80 kilometara na čas, a na područuju Beograda bi dostizao negde oko 40 do 50 kilometara na čas - objašnja meteorolog.

Košava do subote

Na pitanje koliko dugo košava može da duva u kontinuitetu, meterolog kaže:

"Košava duva kada je u istočnoj Evropi visok pritisak i kada je u Sredozemlju nizak pritisak. Koliko dana se održava takva situacija toliko će Košava i da duva. Što znači da košava može da duva i pola dana, može i dan ili tri. Nije ograničeno, može i pet i sedam. Može i 31 dan, koliko je duvalo pre nekih 40 godina. Ove sedmice duvaće danas i u utorak, četvrtak, petak i subotu - ističe Todorović.

foto: Shutterstock

Malo više snega nego prošle godine

Svetski meterolozi najavili su da je pred nama zima slična onoj od prošle godine, naš meterolog prognozira da će ove godine biti malo više snega nego prošle godine.

- Očekuje nas uobičajna zima - naše zime koje traju tri meseca tokom decembra, januara i februara i nisu sve vreme hladne. Karakteristika je smena toplih i hladnih perioda u trajanju od 7 do 10 dana. Pitanje je samo koliko će snega da bude, pošto su poslednje dve godine bile oskudne snegom. Milsim da će ove godine biti malo više snega nego prošle godine - kaže Todorović i naglašava da je teško tačno precizirati kakvo će vreme biti tokom zimskih meseci.

(Kurir.rs/Blic)