METEOROLOG OBJAVIO NOVU PROGNOZU: Posle olujnih udara košave stižu NATPROSEČNE TEMPERATURE, početkom novembra i više od 20 stepeni

Meteorolog Đorđe Đurić objavi je novu vremensku prognozu za naredne dane i najavio da nam posle zahlađenja stiže novi period sa sunčanim intervalima.

"Za vikend osetno hladnije, ali već od nedelje sunčano. Početkom sledeće sedmice mraz i košava, a krajem oktobra i početkom novembra natprosečno toplo, uz temperature više od 20 stepeni. Prethodni dani protekli su u Srbiji u znaku toplog vremena. Jutra su bila hladna i maglovita, a tokom dana sunčano i toplo. Maksimalna temperatura dostigla je u četvrtak u Srbiji i u Beogradu 24 stepena", napisao je Đurić na Fejsbuku.

Za vikend hladnije

"Za vikend osetno hladnije, jer će sa severa doći do dodatnog prodora hladne vazdušne mase i to zato što će snažan ciklon sa severa Evrope nastaviti put dalje na istok i u svom zadnjem delu spustiće hladnu vazdušnu masu daleko na jug. U subotu u Srbiji kišovito i hladno, na severu Vojvodine već od jutra suvo. Do kraja dana prestanak padavina u većini predela. Minimalna jutarnja temperatura biće od osam do 10 stepeni, a maksimalna dnevnaod 11 do 15, u Beogradu od 10 do 12 stepeni", najavio je Đurić.

foto: Ana Paunković

I stabilizacija vremena

"Dakle, već u subotu hladni front odmaći će još istočnije od našeg područja, a sa zapada i iz oblasti Alpa ojačaće snažan anticiklon, što će usloviti stabilizaciju vremena", objavio je meteorolog i dodao:

"U nedelju na severu Srbije sunčano, ujutro i uz slab mraz, naročito u Vojvodini. U južnim i centralnim predelima Srbije nakon oblačnog jutra, tokom dana sunčano. Vazdušni pritisak zbog blizine anticiklona biće veoma visok, a zbog suvog i stabilnog vremena i bez vetra, zagađenje će ponovo biti izraženo, naročito u jutarnjim i večernjim časovima i naročito na severu Srbije. Minimalna jutarnja temperatura biće u nedelju od 0 na severu do sedam stepeni na jugu i jugoistoku Srbije, a maksimalna dnevna od 11 do 15, u Beogradu do 13 stepeni."

Stiže košava

"Početkom sledeće sedmice centar anticiklona izmestiće se istočnije od našeg područja i nalaziće se iznad oblasti Karpata, Rumunije i Ukrajine. Istovremeno, slab ciklon formiraće se u Jonskom moru. Usled izraženog gradijenta zbog ova dva sistema, a kako će Srbija nalaziti između ta dva sistema, u košavskom području i u Beogradu u ponedeljak i u utorak duvaće jak jugoistočni vetar, na jugu Banata i u donjem Podunavlju sa olujnim udarima i do 100 kilometara na sat", najavio je Đurić.

Kako je objavio, maksimalne temperature krajem oktobra biće oko 20 stepeni.

"Zbog preovlađujućeg uticaja anticklona i veoma visokog vazdušnog pritiska, u Srbiji će biti suvo, u ponedeljak i sunčano, ali ujutro ponegde uz slab mraz (minimalna temperatura od -3 do tri stepena). Tokom dana toplije, maksimalna temperatura od 13 do 17, u Beogradu do 15 stepeni. U utorak krajem dana košava slabi i prestaje, a tokom poslednjih dana oktobra biće i dalje stabilno i suvo, uz hladna i maglovita jutra, ponegde i uz slab mraz, a tokom dana sunčano i toplije, uz maksimalne temperature oko 15, a oko 30-31. oktobra oko 20 stepeni", napisao je on.

Temperature iznad proseka

"Prema trenutnim prognozama, početak novembra odlikovaće se relativno toplim vremenom sa temperaturama iznad proseka, a one bile čak oko i nešto iznad 20 stepeni, a prema trenutnim proračunima ponegde i do 24 stepena. Toplo vreme bilo bi praćeno južnim strujanjima", najavio je meteorolog i dodao:

"Dakle, nakon promene vremena i pogoršanja koje nas očekuje u subotu, od nedelje pa sve do kraja oktobra stabilno i suvo, a i početak novembra bi doneo prijatne i tople jesenje dane. S obzirom na to da je prosek maksimalnih temperatura za poslednju dekadu oktobra od 14 do 18 stepeni, nakon natprosečnog toplog vremena, tokom vikenda biće malo ispod proseka, ali već tokom sledeće sedmice maksimalne temperature biće oko prosečnih vrednosti za kraj oktobra. Kao što je prethodno rečeno, sam kraj oktobra i početak novembra prema trenutnim prognozama doneo bi natporsečno toplo vreme."

(Kurir.rs)